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Pazarlar Spor Lisesi Floor Curling müsabakalarında il birincisi oldu

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Pazarlar Spor Lisesi, Kütahya'da düzenlenen Floor Curling müsabakalarında üç takımıyla il finallerinde birinci oldu. Geçtiğimiz yıl Türkiye finallerinde 4. olan okul, bu yıl da büyük bir başarı elde etti.

Pazarlar Spor Lisesi, Floor Curling müsabakalarında üç takımıyla il finallerine damga vurdu.

Kütahya'da düzenlen okul sporları etkinlikleri çerçevesinde Floor Curling müsabakalarında Pazarlar Spor Lisesi üç takımıyla il finallerinde il birincisi oldu

Floor Curling Kütahya finallerinde Pazarlar Spor Lisesi Gençler karma, genç kızlar ve genç erkekler kategorilerinde mücadele eden öğrenciler, elde ettikleri başarılarla adından söz ettirdi.

Geçtiğimiz yıl Floor curling müsabakalarında Türkiye finallerine katılıp Türkiye 4.lüğü derecesini elde eden Pazarlar Spor Lisesi, bu yılda rüzgar gibi başladı. İl Finallerinde gösterdikleri performansla büyük takdir topladılar

Kütahya'da düzenlenen İl müsabakalarında kız, erkek ve karma takımları ile mücadele edip 3 kategoride de il birinciliğini elde etti. Pazarlar Spor Lisesi Kütahya'yı bölge müsabakalarında temsil ekmeye hak kazandı.

Pazarlar Spor Lisesi Müdürü İsa Ergün müsabakaların andından yaptığı değerlendirmede, "Hedefimiz geçen yılkı başarıyı yükseltip, Türkiye Şampiyonasına katılıp okulumuzu, ilçemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil etmek. Emeği geçen Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederim" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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