Paylaşımları görmeniz lazım! Ferdi Kadıoğlu İngiltere'ye damga vurdu

Brighton, Premier Lig'in 20. haftasında sahasında konuk ettiği Burnley'i 2-0'lık skorla mağlup etti ve ligde 6 maç sonra sahadan 3 puanla ayrıldı.

FERDİ KADIOĞLU MAÇA DAMGA VURDU

Brighton'da forma giyen milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Yıldız isim, mücadelenin ikinci yarısında gole giden bir topta çizgi üzerinde kritik bir müdahale yaparak takımına hayat verdi. Ferdi Kadıoğlu, mücadele sonrası takımının sosyal medyadan başlattığı ankette en yüksek oyu alarak maçın oyuncusu oldu.

BRIGHTON TARAFTARI ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Brighton taraftarları, Burnley maçı sonrası Ferdi Kadıoğlu için sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunarak övgü dolu yorumlarda bulundu.

İşte Ferdi için yapılan paylaşımlar:

SEZONUN EN İYİ OYUNCUSU'

'Ferdi Kadıoğlu, benim için şu ana kadar sezonun en iyi oyuncusu. Her hafta muazzam bir performans sergiliyor.'

'EN İYİSİ BİLE DİYEBİLİRİM'

'Ferdi Kadıoğlu bu sezon Brighton'ın en iyi oyuncularından biri oldu. Gösterdiği performansla hatta en iyisi bile diyebilirim.'

'BİR YILDIZA DÖNÜŞÜYOR'

'Ferdi Kadıoğlu'na sesleniyorum! Bence bugün sahadaki en iyi oyuncuydu ve muhtemelen en iyi performansı sergiledi. Gerçekten de bir yıldıza dönüşüyor!'