Paul Onuachu: 'Bir futbolcunun yaşayabileceği en güzel şey kupa kazanmak'

Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, bir futbolcunun yaşayabileceği en güzel şeyin kupa kazanmak olduğunu söyledi.

Trabzonspor'da 11 golle takımın en skorer ismi olan Paul Onuachu kariyer hedeflerinden, mental gücünden, unutamadığı gollerden ve özel yaşamından olmak üzere kulüp dergisine birçok konuda açıklamalarda bulundu. Bir futbolcunun yaşayabileceği en güzel şeyin kupa kazanmak olduğunu belirten golcü oyuncu, "Profesyonel futbolculuğun zor yanları var. İnsanlar psikolojik ve fiziksel olarak ne çektiğinizi görmeden değerlendirme yapıyor" dedi.

"Şampiyonlar Ligi finalinde gol atmak isterdim"

Zamanda yolculuk yapma şansı olsa herhangi bir Şampiyonlar Ligi finalinde oynamak ve gol atmak isteyeceğini belirten Onuachu, "Yılı fark etmez, herhangi bir finalde sahada olup gol atmak isterdim" şeklinde konuştu.

Özel bir gücü olsa bir günlüğüne görünmez olmak isteyeceğini dile getiren golcü oyuncu, futbolcu olmasaydı ticaretle uğraşacağını söyledi. Yaşam felsefesini ise, "Hiçbir şey moralimi bozamaz" sözleriyle özetledi.

"Konyaspor'a attığım golü unutamam"

Kariyerindeki en sevindiği maçın Midtjylland formasıyla Manchester United'a karşı oynadıkları ve gol atarak kazandıkları karşılaşma olduğunu hatırlatan Onuachu, "Ancak kaybettiğimiz her maç beni üzer" dedi. Nijeryalı forvet, unutamadığı golün ise Konyaspor'a attığı gol olduğunu ifade etti.

"Mental olarak güçlü bir oyuncuyum"

Antrenmanlarda dahi olsa takım arkadaşlarının umursamaz tavırlarının kendisini en çok sinirlendiren durum olduğunu belirten 31 yaşındaki futbolcu, sahadaki en güçlü yönünün mental dayanıklılığı olduğunu vurguladı. Golcü oyuncu, "Mental olarak güçlüyüm. Son saniyeye kadar mücadele eder, oyundan asla kopmam" ifadelerini kullandı. En çok zorlandığı rakibin ise Virgil Van Dijk olduğunu söyledi.

"Savaşçı ve tutkulu bir oyuncuyum"

Oyun stilini savaşçı ve tutkulu olarak tanımlayan tecrübeli oyuncu, antrenmanlarda taktik çalışmalardan ziyade çift kale maçları tercih ettiğini kaydetti. Genç futbolculara da tavsiyelerde bulunan Nijeryalı golcü, "Sıkı çalışın, hep mücadele edin ve mütevazı olun" dedi.

Ailesinden aldığı tavsiye yol gösteriyor

Hayatındaki en iyi tavsiyeyi anne ve babasından aldığını söyleyen Onuachu, "Devam et, asla durma" sözlerinin kendisine her zaman yol gösterdiğini belirtti. En büyük korkusunun sevdiği birini kaybetmek olduğunu dile getiren golcü futbolcu, hayatının en önemli gününü ise "Güzel eşimle evlendiğim gün" olarak tanımladı. Asla affetmeyeceği şeyin "sahte arkadaşlıklar" olduğunu da sözlerine ekledi.

Takım içindeki 'en'ler

Takım arkadaşlarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Onuachu; en şakacı futbolcunun Christ Oulai, en dakik oyuncunun Edin Visca, en disiplinli oyuncunun Arseniy Batagov, en sessiz futbolcunun Mustafa Eskihellaç olduğunu söyledi. En hırslı oyuncu olarak Danylo Sikan'ı gösteren Nijeryalı forvet, en duygusal futbolcunun Stefan Savic, en iyi giyinenin Okay Yokuşlu olduğunu belirtti. En yakışıklı futbolcuları Felipe Augusto, Rayyan Baniya ve Tim Jabol Folcarelli olarak sıralayan Onuachu, en fazla yemek yiyen oyuncunun ise Rayyan Baniya olduğunu ifade etti. - TRABZON