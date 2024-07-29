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Paris 2024 Yaz Olimpiyatları Açılış Töreni Performansı Tartışma Yarattı

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Fransa'nın başkenti Paris'teki 2024 Yaz Olimpiyatları'nın açılış töreninde sunulan performans, dini değerlerle alay ettiği gerekçesiyle eleştirildi. Performansın sanat yönetmeni ve Paris 2024 sözcüsü ise eleştirilere yanıt verdi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki 2024 Yaz Olimpiyatları'nın 26 Temmuz'daki açılış töreni, bazı performanslar nedeniyle tartışma yarattı. Çoğu LGBT sanatçılar tarafından sunulan bir performans, dini değerlerle "alay ettiği" gerekçesiyle eleştirildi.

Fransız şarkıcı Philippe Katerine'in başrolünde olduğu performans, İtalyan ressam Leonardo da Vinci’nin ünlü eseri "Son Akşam Yemeği"nin modern bir canlandırması olarak ekrana geldi.

Dünya genelinde Hristiyan gruplar, bu performansı eleştirdi.

Fransız Katolik Kilisesi açılış töreninde "Hristiyanlık ile dalga geçilen ve alay edilen anlar" olduğunu söyleyerek tepki gösterdi.

Yaz olimpiyatları açılış töreninin sanat yönetmeni Thomas Jolly, koreografinin hiçbir grubu hedef almadığını, aksine "kapsayıcılık" üzerine olduğunu söyleyerek performansı savundu.

Jolly, "Herkesi dahil etmek istedik, bu kadar basit. Fransa'da yaratma özgürlüğümüz, sanatsal özgürlüğümüz var. Fransa'da özgür bir ülkede yaşadığımız için şanslıyız. [Bu performans ile] vermeye çalıştığım spesifik bir mesaj yoktu," dedi ve ekledi:

"Fransa'da cumhuriyet var ve istediğimizi sevme hakkımız var, ibadet etmeme hakkımız var. Fransa'da birçok hakkımız var, ben de bunu aktarmak istedim."

Paris 2024 sözcüsü Anne Descamps da 28 Temmuz'da basın mensuplarına yaptığı bir açıklamada "tabii ki hiçbir inanç grubuna saygısızlık etmek gibi bir niyet yoktu" dedi ve "eğer alınan olduysa çok özür dileriz" diye ekledi.

'Son Akşam Yemeği' tartışması

Son Akşam Yemeği ile alay ettiği öne sürülen performans, bazı sanat tarihçilerine göre aslında başka bir tabloyu andırıyor.

Hollandalı tarihçi Walther Schoonenberg, X üzerinden yaptığı bir paylaşımda tartışmalı koreografinin Hollandalı ressam Jan van Bijlert'in "Tanrıların Ziyafeti" tablosundan .

Schoonenberg, 17. YY'da yaşayan van Bijlert'in Da Vinci'den ilham almış olabileceğini, ancak açılış törenindeki performansın direkt olarak Hz. İsa ve havarilerini tasvir etmediğini vurguladı.

Tarihçi, Tanrıların Ziyafeti'nde masanın ortasındaki Apollon'un başında hare olduğuna, aynı şekilde performans sırasında masanın ortasında duran sanatçının da hare taktığına dikkat çekti.

Tartışma konusu performans, açılış gecesi sonrası en çok konuşulan başlıklardan biri oldu.

Elon Musk, sahibi olduğu X'ten yaptığı bir paylaşımda "bu, Hristiyanlar için aşırı saygısızcaydı" .

15. YY'da yapılan ve Hz. İsa'nın çarmıha gerilmeden önce havarileriyle yediği son akşam yemeğini tasvir eden Da Vinci eseri, Hristiyanlar tarafından önemli bir sembol olarak görülüyor.

Romanya'da yaşayan sosyal medya ünlüsü Andrew Tate ve kardeşi de 28 Temmuz'da Bükreş'teki Fransız elçiliği önünde töreni protesto etti, sporculara oyunları boykot etme çağrısı yaptı.

Tate, Romanya'da suç örgütü kurmak, insan kaçakçılığı ve tecavüz suçlarından yargılanıyor.

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