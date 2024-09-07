Üye Girişi
Haberler

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye 28 madalya alarak rekor kırdı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Paralimpik Oyunları'nda Türkiye, 6 altın, 10 gümüş ve 12 bronz madalya kazanarak toplamda 28 madalya elde etti. Türkiye, Rio 2016'daki başarıyı 2 katına çıkararak tarihi bir başarıya imza attı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nı Türkiye, 28 madalya alarak rekorla tamamladı.

Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos'ta açılış töreniyle başlayan, yarın kapanış töreniyle sona erecek organizasyonda Türkiye, tarihi başarı elde etti.

Oyunların son gününde karşılaşması olmayan milli sporcular, oyunları 6 altın, 10 gümüş, 12 bronz madalyayla tamamladı.

Birçok açıdan tarihe geçen organizasyonda 6 altın madalyayla Rio 2016'daki 3 altın madalyayı 2 kat geçen Türkiye, Tokyo 2020'de kazandığı toplam madalya sayısını da neredeyse 2'ye katladı ve oyunları 28 madalyayla bitirdi.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcular ve branşları şöyle:

BranşSporcu / TakımMadalya
GolbolGolbol Kadın Milli TakımıAltın
Para okçulukÖznur Cüre Girdi (Kadınlar makaralı yay)Altın
Para yüzmeUmut Ünlü (50 metre serbest S3)Altın
Para yüzmeUmut Ünlü (200 metre serbest S3)Altın
Para tekvandoMahmut Bozteke (Erkekler K44 63 kilo)Altın
Para judoİbrahim Bölükbaşı (Erkekler +90 kilo J2)Altın
Para okçulukSadık Savaş-Merve Nur Eroğlu (Klasik yay karışık takım)Gümüş
Para atletizmAysel Önder (Kadınlar 400 metre T20)Gümüş
Para atletizmMuhammet Khalvandi (Erkekler cirit atma F57)Gümüş
Para halterAbdullah Kayapınar (Erkekler 49 kilo)Gümüş
Para halterBesra Duman (Kadınlar 55 kilo)Gümüş
Para masa tenisiKübra Korkut (Kadınlar S7)Gümüş
Para tekvandoAlican Özcan (Erkekler K44 58 kilo)Gümüş
Para tekvandoFatih Çelik (Erkekler K44 70 kşilo)Gümüş
Para tekvandoGamze Gürdal (Kadınlar K44 57 kilo)Gümüş
Para atıcılıkAysel Özgan (Kadınlar P2 10 metre havalı tabanca SH 1)Gümüş
Para atletizmFatma Damla Altın (Kadınlar uzun atlama T20)Bronz
Para judoEcem Taşın Çavdar (Kadınlar 48 kilo J1)Bronz
Para judoCahide Eke (Kadınlar 48 kilo J2)Bronz
Para judoNazan Akın Güneş (Kadınlar +70 kilo J1)Bronz
Para halterNazmiye Muratlı (Kadınlar 45 kilo)Bronz
Para halterSibel Çam (Kadınlar 73 kilo)Bronz
Para yüzmeSevilay Öztürk (Kadınlar 50 metre kelebek S5)Bronz
Para masa tenisiAli Öztürk (Erkekler Sınıf 5)Bronz
Para masa tenisiAbdullah Öztürk-Nesim Turan ( Erkekler Sınıf 4 çiftler)Bronz
Para masa tenisiEbru Acer (Kadınlar Sınıf 11)Bronz
Para tekvandoMeryem Betül Çavdar (Kadınlar K44 52 kilo)Bronz
Tekerlekli sandalye eskrimHakan Akkaya (Erkekler epe A kategorisi)Bronz

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Güncel Fransa Gümüş Paris Spor Rio

'Kılıçlı yemin' tartışması büyüyor! Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Bunu milletimiz affetmez, vazgeçin

Erdoğan'a ateş püskürüp bir de çağrıda bulundu: Vazgeçin

 Adalet Bakanı Tunç'tan Engin Polat'ın tahliyesine ilk yorum: Tutuksuz yargılanması suçsuz olduğu anlamına gelmez

Engin Polat'ın tahliyesine Adalet Bakanı'ndan ilk yorum

 Macron'un 'başbakan' tercihi Fransa'yı karıştırdı! Binlerce kişi sokaklarda

Macron'un son hatası, ülkeyi yangın yerine çevirdi! Binlerce kişi sokaklara döküldü
Şırnak'ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı

Beyaz torosa yapıştırdığı amblem ilçeyi karıştırdı! Uzman çavuş açığa alındı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Miss Turkey 2024 finalistleri kimler? Miss Turkey Güzellik Yarışması finali ne zaman? Bahar dizisi ne zaman başlıyor? Bahar yeni sezon bölümü hangi tarihte yayınlanacak? Victor Osimhen maskesi ne kadar? Osimhen maskesi nasıl alınır, nereden sipariş verilir? Osimhen neden maske takıyor? Galatasaraylı Victor Osimhen niye maske takıyor, hastalığı nedir? Narin Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da kaybolan Narin bulundu mu? Narin nerede, son durum nedir? Google'da "Binicilik Paralimpik Oyunları" doodle oldu! 7 Eylül Binicilik Paralimpik Oyunları ne zaman? Noter Cumartesi günü açık mı, kapalı mı? 7 Eylül noterler çalışıyor mu? Tarihte bugün ne oldu? 7 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 7 EYLÜL | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 7 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 7 Eylül Euro kaç lira?
title