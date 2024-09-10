Üye Girişi
Haberler

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran milli atıcı Yusuf Dikeç: Atıcılığa ilgi artıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şevval İlayda Tarhan ile birlikte 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç, atıcılık branşına ailelerin ilgisinin arttığını belirtti. Dikeç, atıcılığın Türkiye'de daha fazla tanınmasının ve genç yeteneklerin keşfedilmesinin önemli bir fırsat olduğunu ifade etti. Ayrıca, Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalyayı hedeflediklerini söyledi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran milli atıcı Yusuf Dikeç, atıcılık branşına ailelerin ilgisinin arttığını söyledi.

Atıcılıkta Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'nin olimpiyatlardaki ilk madalyasını elde eden Dikeç, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Mete Gazoz'un Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda elde ettiği şampiyonluğun ardından okçuluk branşının Türkiye'de gündeme geldiğini belirten Dikeç, Paris 2024'ten sonra da atıcılık branşının ön plana çıktığını dile getirdi.

Atıcılığın eski bir branş olduğuna işaret eden Dikeç, "Federasyon 1923'te kurulmuş. Cumhuriyetle yaşıt bir federasyon. Ne yazık ki ülkemizde çok fazla tanınan bir spor değil. Ancak bu başarıyla atıcılığa ilgi arttı. Bu madalyadan sonra birkaç il müdürünü aradım. Hatta memleketimdeki Cemil (Boz) Bey'i aradım. 'Yusuf, atıcılığa başlamak için her gün 30 aile geliyor.' diyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Bu, hem atıcılık sporunun ülkede tanınması hem de daha yetenekli gençlerin bulunması için bir fırsat. Eminim bundan sonra bu rüzgar, atıcılıkta gençleri bir yerlere taşıyacaktır." ifadelerini kullandı.

Los Angeles 2028 hazırlıkları başladı

Şevval İlayda ile Türk spor tarihine adını yazdıran Yusuf Dikeç, Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalyayı hedeflediklerini vurguladı.

Olimpiyatların ardından antrenmanlara başladıklarını söyleyen Dikeç, "Önümüzde iki büyük yarışma var. Onların hazırlıklarına başladık, devam edeceğiz. Sırbistan'da Avrupa Kupası finalleri, Hindistan'da Dünya Kupası var. Oraya hazırlanacağız. Los Angeles'ta hedef altın madalya. Çalışmalar o yönde devam edecek." diye konuştu.

"Halkımız bizim adımıza cevap veriyor"

Yusuf Dikeç, annesiyle paylaştığı fotoğrafa yapılan bazı olumsuz yorumlara ilişkin soruya, "O konuda halkımız bizim adımıza cevap veriyor. Bizim düşüncemiz bu ülkeye hizmet etmek." yanıtını verdi.

"Yusuf Dikeç stili"nin dünyada yankı bulmasıyla ilgili milli atıcı, "Müzik, sanat nasılsa spor da evrenseldir. Dünyanın dört bir yanından kabul görmesi inanın hem kendim hem de ülkem adına bizleri çok mutlu ediyor. Atış yaparken aslında rahat gibi gözüküyoruz ama bu normalde benim yıllardır yapmış olduğum atış pozisyonum. Heyecan tabii ki var. Sadece orada biraz daha sakin gözükmeye çalışıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Türkiye'nin olimpiyatlarda 8 madalyada kalmasına yapılan eleştirilere yönelik soru üzerine ise Dikeç, şunları kaydetti:

"Ben sadece kendi branşım hakkında konuşabilirim. Diğer branşlar yabancı olduğum bir konu. Yabancı olduğum konuda da eleştirmek, övgü yapmak çok bizim haddimize değil. Ama atıcılık başarılı mı başarısız mı? Cumhuriyet tarihinin ilk olimpiyat madalyası. En fazla sporcuyla, 7 kotayla gidildi. Daha fazla madalya çıkabilir miydi? Evet çıkabilirdi ama nasip diyelim. Bana göre atıcılık başarılı."

Kaynak: AA / Spor

Los Angeles Türkiye Güncel Gümüş Paris Spor

Narin Güran neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var

Narin neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var

 Yeşil tülbent muamması! Jandarmaya verdiği yanıt annenin adını şüpheliler listesine yazdırdı

Jandarmaya verdiği yanıt annenin adını şüpheliler listesine yazdırdı

 Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar! Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi

Gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi
Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 50 kuruş indirim bekleniyor

Tabeladaki rakam araç sahiplerinin yüzünü güldürecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Ezgi Mola ne dedi? Ezgi Mola Narin cinayeti sonrasında ne söyledi? Kate Middleton ne kanseri, tedavisi bitti mi? Galler Prensesi Kate Middleton'ın sağlık durumu nasıl? Teoman Südor kimdir? Ressam Teoman Südor öldü mü, ölüm sebebi ne? iPhone 16 çıktı mı? Türkiye'ye iPhone 16 geldi mi? iPhone 16 fiyatı kaç TL? YKS EK TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI: YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih kılavuzu 2024 yayınlandı mı? Apaçi Mustafa'nın annesi Helin'i neden istemiyor? Sana Değer programında bugün ne oldu? Eren Elmalı kimdir? Eren Elmalı kaç yaşında, nereli? Eren Elmalı hangi takımda oynuyor? IPHONE 16 FİYAT LİSTESİ! iPhone 16 plus, pro ve pro max fiyatları ne kadar? Türkiye iPhone 16 fiyatları… Kızılcık Şerbeti Alev neden yok? Alev nasıl öldü? Müjde Uzman, Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrıldı mı? Masterchef Bera kimdir? Masterchef ana kadroya giren Bera Altaş kaç yaşında? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU (10 EYLÜL) Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?
title