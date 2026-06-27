Erzurum'da düzenlenen 'PalanExtreme 2026' ödül töreniyle sona erdi

Erzurum'da "Terörsüz Türkiye" vizyonuyla düzenlenen uluslararası doğa ve ekstrem sporlar organizasyonu PalanExtreme 2026, dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesiyle tamamlandı.

İçişleri Bakanlığının himayelerinde, RTÜK'ün desteği ve Erzurum Valiliğinin koordinasyonunda düzenlenen organizasyon, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi ile Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübünün katkılarıyla gerçekleştirildi.

Altı ülkeden 160 sporcunun katıldığı organizasyonda yarışmacılar, Çat, Hınıs, Tekman, Karayazı ve Karaçoban ilçelerinde bisiklet, koşu, dağ tırmanışı, kano, sal yapımı ve çeşitli doğa sporları etaplarında yarışarak dereceye girebilmek için mücadele etti.

Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde, dereceye giren sporculara ödülleri ve organizasyonda desteği bulunanlara da plaketleri verildi.

Vali Aydın Baruş, burada yaptığı konuşmada, PalanExtreme organizasyonunun Erzurum'un spor, turizm ve tanıtım vizyonuna çok önemli katkılar sağladığını söyledi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen PalanExtreme'in yalnızca bir spor organizasyonu olmadığını aktaran Baruş, "PalanExtreme aynı zamanda doğaya saygıyı, dayanışmayı, cesareti, disiplini ve ekip ruhunu bir araya getiren örnek bir projedir. Kaya tırmanışından bisiklete, koşudan kano ve sal yarışlarına kadar birçok branşta sporcularımız hem fiziksel hem de zihinsel dayanıklılıklarını sergilemiş, centilmence bir mücadele ortaya koyarak hepimize gurur yaşatmışlardır." diye konuştu.

Baruş, kentin potansiyelinden bahsederek, şunları dile getirdi:

"Bu organizasyon bir kez daha göstermiştir ki Erzurum, sahip olduğu engin coğrafyası, yüksek rakımı ve dört mevsim sunduğu doğa sporu imkanlarıyla ülkemizin spor turizmi alanındaki en güçlü adaylarından biridir. Kaya tırmanışına uygun vadileri, bisiklet ve koşu parkurlarına ev sahipliği yapan yaylaları ve kano sporları için elverişli su kaynakları ve gölleriyle şehrimiz, bu tür uluslararası ölçekli organizasyonlara her geçen yıl daha fazla ev sahipliği yapmaya da hazırdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu güçlü Türkiye vizyonu doğrultusunda huzurun, güvenliğin ve kardeşliğin hakim olduğu Terörsüz Türkiye hedefiyle ülkemiz her alanda büyümeye ve gelişmeye devam etmektedir. Güven ortamı güçlendikçe spor, turizm, kültür ve yatırım alanlarında elde ettiğimiz başarılar da yükselerek artmaktadır. Bu güzel tablo, birlik ve beraberliğimizin de en önemli göstergelerinden biridir."

Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü Başkanı ve PalanExtreme Koordinatörü Lokman Toptaş ise organizasyonun Erzurum'un doğal güzelliklerini, spor turizmi potansiyelini ve misafirperverliğini tüm ülkeye tanıtan önemli bir vizyon haline geldiğini belirtti.

Bir hafta boyunca kaya tırmanışı, dağ bisikleti, koşu, kano, sal yarışı ve kamp faaliyetlerinde sporcuların doğayla iç içe ve centilmence mücadele ettiklerini anlatan Toptaş, şunları kaydetti:

"Bu organizasyon cesaretin, dayanışmanın, disiplinin ve kardeşliğin en büyük örneklerinden biri oldu. Bugün burada gördüğümüz, birlik ve beraberlik içerisinde kurumlarımızın ortak hedefler doğrultusunda nasıl güçlü bir iş birliği ortaya koyduğunun en güzel göstergesidir. Bu başarı, hepimizin ortak başarısıdır. Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü olarak hedefimiz, PalanExtreme organizasyonunu her yıl daha da geliştirerek ulusal ve uluslararası ölçekte örnek gösterilen bir organizasyon haline getirmek, Erzurum'u doğa sporlarının ve spor turizminin önemli merkezlerinden biri yapmaktır."