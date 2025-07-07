Padel Milli Takımı Tarih Yazıyor: Avrupa Şampiyonası'na Katılıyor

Padel Milli Takımı Tarih Yazıyor: Avrupa Şampiyonası'na Katılıyor
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İzmir'den iki sporcunun yer aldığı Padel Milli Takımı, Avrupa Padel Şampiyonası'na tarihinde ilk kez katılıyor. Madrid'de düzenlenecek FIP Euro Padel Cup'ta Türkiye, milli takım düzeyinde temsil edilecek.

AVRUPA Padel Şampiyonası'na tarihinde ilk kez katılacak Padel Milli Takımı'nda İzmir'den iki sporcu yer alıyor. Avrupa Padel Şampiyonası'nın yeni formatı olan FIP Euro Padel Cup, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenecek. "Yeni format, yeni isim, yeni sportif ruh" sloganıyla organize edilen bu dev şampiyonada Türkiye ilk kez milli takım düzeyinde temsil edilecek ve bir dönüm noktası gerçekleşecek. Türk padel tarihine geçecek bu kadroda Göztepe ile güçlü iş birliğiyle Urla'daki Göztepe Yelken Tesisleri'nde kurulan Orange Padel'den iki sporcu yer alacak. Şampiyona 13 Temmuz'da sona erecek.

Türkiye'nin uluslararası arenada en çok puan toplayan Türk sporcusu Atakan Özuysal Madrid'de korta çıkmaya hazırlanırken, hem sporcu hem de Orange Padel'in kurucu ortaklarından Alihan Özbayrak da ay-yıldızlı forma ile ülkemizi temsil edecek. FIP Euro Padel Cup, Uluslararası Padel Federasyonu (FIP), İspanya Padel Federasyonu (FEP) ve Padel Europe iş birliğiyle düzenleniyor. Turnuvaya 40 erkek ve 40 kadın milli takım katılacak. Organizasyon, Madrid'in merkezinde 17 korta sahip PadelG24 Kulübü ev sahipliğinde gerçekleşecek. Selahattin Yazar, Hasan Baran Şimşek, Deniz Gürsoy, Mahmut Şahutoğulları, Ferhat Korkmaz ve Atilla Kaan Göne diğer milli oyuncularımız olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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