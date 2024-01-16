P. Karşıyaka, Breogan'u konuk edecek

P. Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In Turu'nun üçüncü ve son maçında İspanyol ekibi Breogan'u konuk edecek. Yeşil-kırmızılılar, rakibini hatasız geçerek son 16'ya adını yazdırmak istiyor.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak bir üst tur için Play-In oynamaya hak kazanan P. Karşıyaka, yarın F Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan İspanyol ekibi Breogan ile Play-In Turu'nun üçüncü ve son maçında karşı karşıya gelecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda yarın oynanacak zorlu müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Bu eşleşmedeki ilk maçı taraftarının önünde 89-85 kazanan P. Karşıyaka, İspanya'daki ikinci maçta rövanşı 80-73 kaybederek serinin 1-1'e olmasına engel olamadı. Bu sezon Avrupa'da oynadığı iç saha maçlarında 4'te 4 yapan P. Karşıyaka, bu seriyi devam ettirerek adını son 16'ya yazdırmak istiyor. Yeşil-kırmızılıların eşleşmeyi geçmesi halinde İspanya'dan Lenovo Tenerife, İsrail'den Hapoel Bank Yahav ile Yunanistan'dan Peristeri ile K Grubu'nda yer alacak. - İZMİR