Özlem Sakarya, bini aşkın sporcu arasında birinci oldu

Türkiye Bisiklet Federasyonu Eskişehir Temsilcisi Özlem Sakarya, İzmir'de düzenlenen ve bin 113 sporcunun yarıştığı bisiklet yarışında birinci oldu.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Eskişehir Temsilcisi Özlem Sakarya, İzmir'de düzenlenen ve bin 113 sporcunun yarıştığı bisiklet yarışında birinci oldu.

Bu yıl İzmir'de ikincisi düzenlenen ve yoğun ilgi gören bisiklet yarışına, 120'si kadın olmak üzere bin 113 sporcu katıldı. Oldukça keyifli olduğu kadar zorlu da geçen yarışı Türkiye Bisiklet Federasyonu Eskişehir Temsilcisi Özlem Sakarya kazandı. 1113 sporcu arasından bitiş çizgisine ilk gelmenin sevincini yaşayan Sakarya, mutluluğunu arkadaşları ile paylaşarak kutladı.

Geçtiğimiz günlerde de Ankara'daki yarışı birinci tamamlayan Özlem Sakarya, İzmir'deki yarış için şöyle konuştu;

"Bu yıl ikincisi düzenlenen ve bisiklet camiasından büyük ilgi gören İzmir'de düzenlenen bisiklet yarışına 120'si kadın 1113 sporcuyla gerçekleştirildi. Yoğun katılım oranı ve hızlı, teknik bir parkur olmasıyla öne çıkan yarışta kategorimde birinci olmak önemli ve mutluluk verici. Eskişehir'in kuru havasından İzmir'in nemli havasında yarışmak ekstra zorlu olduğunu söyleyebilirim. Etkinliği düzenleyen herkese ve rakiplerime teşekkür ederim." - ESKİŞEHİR