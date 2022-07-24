Özel sporcular, Avrupa Yaz Oyunları'nda 24 madalya kazandı

Polonya'nın Krakow şehrinde 18-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılan VIRTUS Avrupa Yaz Oyunları'nda, Türkiye Para Yüzme ve Para Masa Tenisi Özel Sporcuları 5 altın, 6 gümüş ve 13 bronz madalya olmak üzere toplam 24 madalya kazandı.

FEDERASYON BAŞKANI BİROL AYDIN: 24 MADALYA KAZANARAK TARİHİ BİR BAŞARI YAKALADIK

Oyunlarda madalya kazanan sporcular şöyle:

Utku Caberoğlu ise Portekizli Cardosa Pedro ile birlikte takımlarda bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncüsü oldu.