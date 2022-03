Özel günde anlamlı etkinlik

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tüm yurtta organize edilen 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü "Hepimiz Aynıyız Spor Oyunları" Denizli'de de yapıldı. Kromozomları Değil Skorları Sayalım sloganı ile antrenörler eşliğinde çocuklar sporla buluştu.

21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Denizli'de özel bir okulda "Hepimiz Aynıyız Spor Oyunları" etkinliği yapıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri sportif etkinliklerle çocukları sporla buluştururken günün anlamına özel yaptırılan pasta çocuklar tarafından hep birlikte kesildi. Çocukların eğlenceli anlarına aileleri ve öğretmenleri katılarak eşlik etti.

İbanoğlu, "Bu çocukların her biri farklı bir değerimiz"

Down Sendromu Farkındalık Gününde çocuklarla bir araya gelen Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, dünyada down sendromlu çocukların farklı bir değer olduğunu söyledi. Spor ve oyun gibi etkinliklerle güzel bir gün geçirmeleri için böyle bir etkinliğin planlandığını söyleyen İbanoğlu, Denizli'de özel çocuklara yönelik her Çarşamba "Mutlu Çarşamba" projesinin devam ettiğini sözlerine ekledi.

Etkinliğin sonunda bugünü hatırlamaları adına tüm çocuklara madalya takıldı ve katılım belgesi verildi. - DENİZLİ