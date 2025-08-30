Özbelsan Sivasspor, Pendikspor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı
Trendyol 1. Lig'in 4. hafta maçında yarın deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, antrenmanlarını tamamlayarak kampa girdi.
Trendyol 1. Lig'in 4. hafta maçında yarın deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktik çalışmalar yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Yiğidolar, bugün İstanbul'a giderek kampa girecek.
Pendikspor ile Özbelsan Sivasspor, yarın saat 19.00'da Pendik Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor