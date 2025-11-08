Özbelsan Sivasspor, Manisa FK'yi 3-2 ile Geçti

Trendyol 1. Lig'in 13. hafta müsabakasında sahasında Manisa FK'yi 3-2 yenen Özbelsan Sivasspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, uzun bir aradan sonra galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Altıparmak, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, galip gelmenin çok güzel olduğunu dile getirdi.

Uzun bir aradan sonra galip geldiklerini belirten Altıparmak, "Sahadaki müthiş mücadele, istek arzu, karşılaşmanın birinci dakikasından son dakikasına kadar müthiş bir maç oldu. Bundan dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum." dedi.

Altıparmak, oyuncularının karşılaşma boyunca ve 10 kişi kaldıktan sonra da maçı hiç bırakmadığını ifade etti.

Oyuncularını tebrik eden Altıparmak, şöyle konuştu:

"Karşılaşma boyunca hiç yılmadılar. Çok hak ettiğimiz, çok istediğimiz bir galibiyeti bize armağan ettiler. Bu nedenle oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bugün buraya gelen taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Maçın başından sonuna kadar bizi müthiş desteklediler. Bu galibiyet onlara da armağan olsun. Ligin en zor ve en kritik maçlarından birini oynadık. Orta sıralarda olmamız, yukarıyı yakalayacak hedefimiz olduğu için mutlak kazanmamız gereken bir maçtı. Aynı zamanda rakibimiz de alt sıralardan kurtulmak istiyordu. Sahada müthiş mücadele ettiler. Onları da tebrik ediyorum. Biz, hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bir sistemden bir sisteme geçtik. Oyuncuların bunda zorlanmaları normal ama oyun istekleri, arzuları maçı sonuna kadar bırakmamaları bizim için çok önemliydi. Neticesinde de kazandığımız bir 3 puandı. Buraya geldikten sonra kendi sahamızda ilk maçımıza çıktık. Sonrasındaki galibiyeti de onlara armağan ediyorum. Güzel bir galibiyet oldu. Milli takım arası olması nedeniyle bu galibiyetin ayrı bir anlamı oldu bizim için. Bu arada biraz daha fazla çalışacağız. Yukardaki hedefimize doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz."

Manisa cephesi

Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın ise yenildikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Her hafta basın toplantısına katıldıklarını ve söyledikleri her şeyin havada kaldığını belirten Taşkın, şunları kaydetti:

"Bugün mağlubiyeti hak eden bir oyun oynamadık, çocuklar çok iyi mücadele etti. Bize verilen penaltı bana göre çok ağır bir penaltı, böyle bir penaltı olmazdı. Devrede santrforumuz sakatlandı. Bizim şu anda gerçek anlamda A takım bünyesinde 11 oyuncumuz var. Diğer oyuncularımızın hepsi altyapıdan gelen oyuncular. Maalesef onları kullanmaya çalıştık, onlar da ellerinden geleni yaptı. Eksik oyuncularımız var. Rakibimiz üç defa kalemize geldi, üç vuruş yaptı, penaltı ile beraber üçü de gol oldu. Üçüncü golümüzü vermediler. Bu deplasmandan puan ile dönebilirdik. Bunu açıkça söyleyebilirim, bugün Sivasspor galip geldiyse isminin büyüklüğü ile galip geldi, oynadığı oyunla gelmedi."