Haberler

Özbelsan Sivasspor, Manisa FK'yi 3-2 ile Geçti

Özbelsan Sivasspor, Manisa FK'yi 3-2 ile Geçti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 13. hafta mücadelesinde Özbelsan Sivasspor, sahasında Manisa FK'yi 3-2 yenerek galip geldi. Teknik direktör Mehmet Altıparmak, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirtti ve oyuncularının performansını övdü. Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın ise mağlubiyetten dolayı üzüntü duyduklarını ifade etti.

Trendyol 1. Lig'in 13. hafta müsabakasında sahasında Manisa FK'yi 3-2 yenen Özbelsan Sivasspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, uzun bir aradan sonra galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Altıparmak, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, galip gelmenin çok güzel olduğunu dile getirdi.

Uzun bir aradan sonra galip geldiklerini belirten Altıparmak, "Sahadaki müthiş mücadele, istek arzu, karşılaşmanın birinci dakikasından son dakikasına kadar müthiş bir maç oldu. Bundan dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum." dedi.

Altıparmak, oyuncularının karşılaşma boyunca ve 10 kişi kaldıktan sonra da maçı hiç bırakmadığını ifade etti.

Oyuncularını tebrik eden Altıparmak, şöyle konuştu:

"Karşılaşma boyunca hiç yılmadılar. Çok hak ettiğimiz, çok istediğimiz bir galibiyeti bize armağan ettiler. Bu nedenle oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bugün buraya gelen taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Maçın başından sonuna kadar bizi müthiş desteklediler. Bu galibiyet onlara da armağan olsun. Ligin en zor ve en kritik maçlarından birini oynadık. Orta sıralarda olmamız, yukarıyı yakalayacak hedefimiz olduğu için mutlak kazanmamız gereken bir maçtı. Aynı zamanda rakibimiz de alt sıralardan kurtulmak istiyordu. Sahada müthiş mücadele ettiler. Onları da tebrik ediyorum. Biz, hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bir sistemden bir sisteme geçtik. Oyuncuların bunda zorlanmaları normal ama oyun istekleri, arzuları maçı sonuna kadar bırakmamaları bizim için çok önemliydi. Neticesinde de kazandığımız bir 3 puandı. Buraya geldikten sonra kendi sahamızda ilk maçımıza çıktık. Sonrasındaki galibiyeti de onlara armağan ediyorum. Güzel bir galibiyet oldu. Milli takım arası olması nedeniyle bu galibiyetin ayrı bir anlamı oldu bizim için. Bu arada biraz daha fazla çalışacağız. Yukardaki hedefimize doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz."

Manisa cephesi

Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın ise yenildikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Her hafta basın toplantısına katıldıklarını ve söyledikleri her şeyin havada kaldığını belirten Taşkın, şunları kaydetti:

"Bugün mağlubiyeti hak eden bir oyun oynamadık, çocuklar çok iyi mücadele etti. Bize verilen penaltı bana göre çok ağır bir penaltı, böyle bir penaltı olmazdı. Devrede santrforumuz sakatlandı. Bizim şu anda gerçek anlamda A takım bünyesinde 11 oyuncumuz var. Diğer oyuncularımızın hepsi altyapıdan gelen oyuncular. Maalesef onları kullanmaya çalıştık, onlar da ellerinden geleni yaptı. Eksik oyuncularımız var. Rakibimiz üç defa kalemize geldi, üç vuruş yaptı, penaltı ile beraber üçü de gol oldu. Üçüncü golümüzü vermediler. Bu deplasmandan puan ile dönebilirdik. Bunu açıkça söyleyebilirim, bugün Sivasspor galip geldiyse isminin büyüklüğü ile galip geldi, oynadığı oyunla gelmedi."

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım

Stanimir Stoilov: Bir gün Montella'yı arayacağım
Böylesi 40 yılda bir görülür! İtalya Ligi'ndeki 3 maçın skoru da aynı

Böylesi 40 yılda bir görülür! İtalya'daki 3 maçın skoru da aynı
Okulda 'Andımız' krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama öğrenciler durmadı

Okulda "Andımız" krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama...
Avukatı açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı

Avukatı Açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı
Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım

Stanimir Stoilov: Bir gün Montella'yı arayacağım
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok

Ne maç ama! Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
Bomba iddia: Gedson Fernandes, Süper Lig'in iki devine haber yolladı

Bomba iddia: Gedson, Süper Lig'in iki devine haber yolladı
'Davulun efsanesi' Adem Göçer memleketi Kırşehir'de vefat etti

UNESCO unvanlıydı! "Davulun efsanesi" hayatını kaybetti
İndirim izdihamı: Haberi alan mağazanın önündeki kuyruğa koştu

Haberi alan kendini sokağa atınca ortaya bu görüntü çıktı
Juan, Göztepe'yi 3 dakika içerisinde galibiyete taşıdı

3 dakikada 2 gol attı, takımına galibiyeti getirdi
Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek

Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.