Sivasspor eksi 15 derecede idman yaptı

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında sahasında Erzurumspor FK'yı konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına bugün başladı.

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde kulüp tesislerinde sıfırın altında 15 derece hava sıcaklığında yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı duran top ile tamamladı.

Özbelsan Sivasspor - Erzurumspor FK karşılaşması, 11 Ocak 2026 Pazar günü saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. - SİVAS