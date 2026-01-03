Haberler

Sivasspor eksi 15 derecede idman yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Özbelsan Sivasspor, sahasında Erzurumspor FK ile karşılaşacak. Takım, teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde soğuk havaya rağmen hazırlıklarına başladı. Maç, 11 Ocak 2026 Pazar günü Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında sahasında Erzurumspor FK'yı konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına bugün başladı.

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde kulüp tesislerinde sıfırın altında 15 derece hava sıcaklığında yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı duran top ile tamamladı.

Özbelsan Sivasspor - Erzurumspor FK karşılaşması, 11 Ocak 2026 Pazar günü saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
ABD Başkanı Donald Trump: Dönüşüm sürecinde Venezuela'yı biz yöneteceğiz

Venezuela'da yönetime kim geçecek? Trump'tan açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur
Chavez'in sözleri yeniden gündem: Büyükannem dedem için 'O bir katildi' derdi

Sözleri yeniden gündem: Büyükannem dedem için 'O bir katildi' derdi
ABD tarafından kaçırılan Maduro'nun koltuğuna talip biri var

Akıbeti merak edilirken koltuğuna talip çıktı
Belediye ekiplerinin 'Yardım' videosunun senaryo olduğu ortaya çıktı

"Çalışıyoruz" imajı vermek için yaptıkları rezilliğe bakın
Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur
Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar

Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar
Venezuela'daki Türk vatandaşına ulaştık: Maduro asıl darbeyi kendi halkından yiyecek

Venezuela'daki Türk vatandaşı: Maduro asıl darbeyi içeriden yiyecek