Çayırova Gümüşspor U-17 Takımı, Hakemin Bıçaklanmasının Ardından Ligden Çekildi

Kırmızı kartla oyundan atılan U-17 takımı oyuncusunun hakemi bıçakladığı olayın ardından 'Çok üzgünüz' diyen Çayırova Gümüşspor kulüp yönetimi, takımı ligden çekti. Öfkeli sporcunun davranış bozukluğunun temelinde ise yakın zamanda yaşadığı anne-baba ayrılığının yattığı belirtildi.

Kocaeli'de U-17 ligi 8 takımın yarıştığı K grubunda aynı puanda bulunan Çerkesli Spor ile Çayırova Gümüşspor arasında Şehit Nihat Karadaş Stadı'nda oynanan müsabakada orta hakem Ersin Demiröz, maçın içinde kırmızı kartla oyundan ihraç ettiği Çayırova Gümüşspor'un 16 yaşındaki sporcusu E.Ç. tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştı. Velilerin anlık müdahalesiyle ciddi yaralanmaya neden olmadan durdurulan öfkeli sporcu olayın ardından polis merkezine, hakem ise hastaneye götürülmüştü. Birkaç bıçak darbesinden biri vücuduna isabet eden hakem Ersin Demiröz'ün sağlık durumunun iyi olduğu, evinde istirahat ettiği ve şikayetçi olacağı öğrenilirken oyundan atılmayı hazmedemeyen genç sporcunun tepkisinin ardından da dram çıktı.

'Velisine haber verin' denilince durum ortaya çıktı

Kendi takım arkadaşları, yöneticileri ve sporcu velilerini de şaşkına uğratan genç sporcu saldırı eyleminin ardından karakola götürüldü. Sporcu reşit olmadığı için polisler, anne ve babasına haber verilmesini istedi. Normalde çok saygılı olarak nitelendirilen gencin anne ve babasının bir süre önce ayrıldığı ve sporcunun psikolojik olarak zor günlerden geçtiği polis merkezindeki bu talepten sonra anlaşıldı.

Kulüp yönetimi takımı ligden çekti

Kulüp yönetimi U-17 takımını ligden çektiklerini şu ifadelerle duyurdu:

"Çayırova Gümüşspor Kulübü olarak 09.02.2025 tarihinde U-17 takımımızın Çerkeşli Spor müsabakasının bitiminde yaşanan ve tarafımızca asla tasvip edilmeyen, sporun centilmenlik ve fair-play ruhuna yakışmayan üzücü olay sebebiyle büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Geçmişte olduğu gibi bugün de hakemlerimizin yanında olarak yaşanan olayı kınıyoruz. Söz konusu olay neticesinde kulüp yönetimi olarak yaptığımız değerlendirme sonucunda, U-17 takımımızın ligin kalan maçlarına devam edemeyeceği kanaatine varılmıştır. Bu doğrultuda Çayırova Gümüşspor U-17 futbol takımımızı 2024-2025 sezonu Kocaeli U-17 K grubundan çekme kararı almış bulunmaktayız. Bu süreçte kulüp olarak futbolun dostluk, kardeşlik, sportmenlik, hakemlerimize ve tüm paydaşlarımıza saygı çerçevesinde oynanması gerektiğine olan inancımızı bir kez daha vurgulamak isteriz. Yaşanan olaylardan dolayı derin üzüntü duyduğumuzu belirtir, değerli hakemimiz Ersin Demiröz'e ve Kocaeli İHK ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Adem Çelik: "Hiçbir taşkınlık yaşanmadı. Duvar dibine saklanmış"

Kulüplerinin adının böyle bir olayla anılmasından duydukları üzüntüyü dile getiren Çayırova Gümüşspor Kulüp Başkanı Adem Çelik önce takımı ligden çekti, ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine özel açıklamalarda bulundu. Çelik, "Aslında söylenecek çok şey de yok. Çok üzgünüz. Bölgemizde de sevilen, sayılan 30 yıllık kulübüz. 400'ün üzerinde sporcumuz var. İlk kez böyle bir durumla karşılaştık. Sporcumuz ilk yarıda kırmızı kart gördü. İkinci yarıyı da sorunsuz oynadık. Hiçbir taşkınlık da yaşanmadı. Ancak sporcumuz hakemin soyunma odasının duvar dibine saklanmış. Maç bitince de hakeme yönelik eylemini gerçekleştirdi. Hakem kardeşimize de çok geçmiş olsun, ciddi bir şey olmaması bu olayda tesellimiz oldu. Yarın da il hakem kurulunu ziyarete gidip geçmiş olsun dileklerimizi sunacağız" diye konuştu.

"Anne ve baba ayrılınca psikolojik olarak zor günler geçiriyormuş"

Çelik, "Sporcumuzun anne ve babasının yakın zamanda ayrıldığını biz de bilmiyorduk. Bilgi almak için gittiğimiz karakoldan velisi istenince öğrendik. 3 yıldır bizim sporcumuz. Çok saygılı ve sessiz bir çocuk. Psikolojik olarak zor günler geçirdiğini açıkçası biz de göremedik. Çok acı verici, üzücü bir olay yaşandı. Bundan sonra daha dikkatli olacağız. Gerekirse profesyonellerinden destek isteyecek, düzenli olarak seminerler yapacağız. Böyle şeylerin ne rakiplere karşı, ne de hakemlere karşı olmasını asla tasvip edemeyiz. Ancak öte yandan da 16 yaşındaki bir çocuğu da kazanmak gerekir, dışlamak doğru olmaz" dedi. - KOCAELİ