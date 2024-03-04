Osmaniye'de Dünya Kadınlar Günü kapsamında bocce turnuvası başladı
Osmaniye'de Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen kadınlar arası bocce turnuvası başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Bocce İl Temsilciliğince, Özden Huzurevi Bocce Sahası'nda organize edilen turnuvaya 16 takım katıldı. Açılış töreninde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Ali Kılıçkeser, sporculara başarı diledi. Dünya Kadınlar Günü kapsamındaki turnuva, 8 Mart'ta sona erecek.
Osmaniye'de Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen kadınlar arası bocce turnuvası başladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Bocce İl Temsilciliğince, Özden Huzurevi Bocce Sahası'nda organize edilen turnuvaya 16 takım katıldı.
Açılış töreninde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Ali Kılıçkeser, sporculara başarı diledi.
Dünya Kadınlar Günü kapsamındaki turnuva, 8 Mart'ta sona erecek.