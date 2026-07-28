Keçiörengücü'nden uzun vadeli gençleşme ve altyapı hedefi

BOLU'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, "Uzun vadede hem bir oyuncu yetiştirebilen hem de yetiştirdiği oyuncularından elde edilecek bonservis ücretleriyle yıldan yıla kendini daha sağlıklı ve yarışabilir konuma getiren bir kulüp hayal ediyoruz. Bu sene sanki play-off yarışı ve bir üst lige çıkma yarışı uzun bir süre 10 takım arasında geçebilir. Burada 10 takımın içinde yarışan olmak bizim için öncelikli hedef" dedi

1'inci Lig takımlarından Ankara Keçiörengücü, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da Abant Gölü Milli Parkı yolu üzerinde bulunan bir otelde sürdürüyor. Eflatun-beyazlı takım, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz nezaretindeki 3'üncü etap kamp çalışmaları kapsamında sabah antrenmanında otelin sahasında istasyon ve taktik çalışması yaptı.

Bolu kampında futbolcuların hem fiziksel hem mental uyumunun güzel olduğunu belirten Osman Zeki Korkmaz, "Çok uyumlu bir çalışma, verimli bir çalışma dönemi geçirdik. Sadece burada değil bir öncesi Gerede ve Ankara'da da. Umarım lige hem istediğimiz gibi başlarız hem de ligin devamında da hayal ettiğimiz gibi sezon geçiririz. Keçiörengücü tesisleşmesiyle beraber kurumsal yapısını, ekonomik düzenini dengeli bir şekilde yürüten bir kulüp. Burada tabii ki de pek çok transferden bahsedebiliriz. Fakat önceliğimiz böyle bir kulübü sağlıklı bir şekilde yürütmeye devam etmek. Çalıştırmaya devam etmek. Biz burada bunun sportif kısmındayız. Burada çok üst seviyede hizmet etmiş oyuncular aramızdan ayrıldı. Biraz da bu yaş grubunu biraz daha aşağı çekerek takımı gençleştirme ve birkaç yılını daha planlama adına bir kadro yapısı kurduk şu ana kadar. Aramıza katılan oyuncular oldu. Ayrılan mevkilerin üzerine bazı takviyeler yaptık. Nasıl bir Keçiörengücü hayal ediyoruz onu anlamak gerekiyor" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DEKİ ASIL SORUN OLAN TESİSLEŞMEYİ ÜST SEVİYEDE AŞMIŞ BİR KULÜP'

Korkmaz, kulübün hedeflerini açıklayarak şunları söyledi:

"Uzun vadede hem bir oyuncu yetiştirebilen hem de yetiştirdiği oyuncularından elde edilecek bonservis ücretleriyle yıldan yıla kendini daha sağlıklı ve yarışabilir konuma getiren bir kulüp hayal ediyoruz. Zaten kulübe baktığınız zaman tesisleşmesi ve finansal anlamdaki dengesi tam da onu anlatıyor. Bu pek çok Avrupa'daki örnek verdiğimiz kulüpler var. Portekiz kulüpleri, Hollanda kulüpleri ya da işte İspanya'nın başaltı kulüpleri var. Hem oyuncu yetiştiren hem de belli bir noktada kalarak aslında sağlıklı bir şekilde kulüp yapısını idame ettiren tabii ki de uzun vadede. Türkiye'deki asıl sorun olan tesisleşmeyi üst seviyede aşmış bir kulüp. Bunu tabii ki de bir üst seviyeye taşımak isteriz. Ana hedefimiz bu. Ama onu yaparken harcayarak değil de bu yine iç dinamikleri koruyarak yapmamız gerekiyor."

'10 TAKIMIN İÇİNDE YARIŞAN OLMAK BİZİM İÇİN ÖNCELİKLİ HEDEF'

Bu sene ligde çok fazla camia takımı olduğunu söyleyen Korkmaz, "Belki son yılların en fazla sayı olarak hem taraftar hem de Türk futbolundaki yeri açısından çok fazla camia takımı var. Hep denir işte bu sene daha zor olacak. Evet bu sene bir zorluğu olacak ligin. Yine uzun vadede birinci ligin de kendi iç dinamikleri var tabii bu arada. Bunu da bir ayrı bir tarafa koymamız gerekiyor. Bu iç dinamiklere en çok uyum sağlayan kulüpler bir süre sonra yarışmaya devam edecek. Biz yine kendi kuvvetli tarafımıza odaklanarak bunu daha da belirgin hale getirerek ligde bir başlangıç hedefliyoruz. Fakat şunu söyleyeyim bu sene sanki play-off yarışı ve bir üst lige çıkma yarışı uzun bir süre 10 takım arasında geçebilir. Burada 10 takımın içinde yarışan olmak bizim için öncelikli hedef. Sonra yarıştaki yerimizi yapacağımız hamlelerle belirleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı