Osman Yozgat UEFA C Lisans Antrenör Eğitim Programı Kayseri'de Başladı

Osman Yozgat UEFA C Lisans Antrenör Eğitim Programı Kayseri'de Başladı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve TÜFAD tarafından düzenlenen Osman Yozgat UEFA C Lisans Antrenör Eğitim Programı, Kayseri'de 24 kursiyerin katılımıyla başladı. 5 gün sürecek kurs, teorik ve pratik derslerle devam edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen Osman Yozgat UEFA C Lisans Antrenör Eğitim Programı Kayseri'de başladı.

TÜFAD Kayseri Şubesi Eğitim ve Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kurs 5 gün sürecek. Kursta Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü antrenörleri Erdoğan Kaynak ve Benjamin Fuchs teorik ve pratik dersler verecek. Teorik dersler TÜFAD Kayseri Şubesi Eğitim ve Sosyal Tesisleri sınıflarında yapılırken uygulama dersleri de yine aynı tesis çerisinde bulunan çim sahada yapılacak. Kursun açılışına TÜFADGenel Başkan Yardımcısı Osman Yozgat, Kayseri Şube Başkanı Ahmet Yıldız, TFF Kayseri Bölge Müdürü ve Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal ile TÜFAD yönetimi katıldı. Açılış konuşmasını yapan Kayseri Şube Başkanı Ahmet Yıldız, kursiyerlere başarılar dilerken, "İlk olarak hocalarımıza teşekkür ediyorum. Bizlerde kursun sağlıklı ve sorunsuz tamamlanması için yönetim olarak her zaman yanınızda olacağız. Karşımızda iyi bir grup var. Tüm katılımcılara başarılar diliyorum" dedi. TÜFAD Genel Başkan Yardımcısı Osman Yozgat ise, bu kursun ilk adım olduğunu söyledi. Yozgat, "Bu kurs sizler için ilk adım. Önemli olan kendinizi geliştirmeniz. Sadece bir belge olarak bakmayın. Ardından kendinizi geliştirerek yolunuza devam edin. Devam ederken bu derneği unutmayın. Derneğimiz sizlerle daha da gelişecek ve güçlenecek" dedi.

24 Kursiyerin katıldığı Osman Yozgat UEFA C Lisans Antrenör Eğitim Programı 30MayısCuma günü yapılacak son uygulama dersi ile tamamlanacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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