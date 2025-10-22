Haberler

Osimhen'in tarihe geçtiği maçta Galatasaray, Bodo/Glimt'i cehennemden çıkarmadı

Güncelleme:
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında sahasında Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ndeki puanını 6'ya yükseltti. Nijeryalı futbolcu Osimhen, Avrupa'da Galatasaray formasıyla üst üste 7 maçta gol atarak Burak Yılmaz'ın 6 maçlık rekorunu kırarak tarihe geçti.

Uefa Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Galatasaray ile Bodo/Glimt karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan maçı Galatasaray, 3-1'lik skorla kazandı.

GALATASARAY MAÇA GOLLE BAŞLADI

3. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Orta alanda rakibinden topu kapan Lemina, ceza yayı önünde bulunan Osimhen'e pasını aktardı. Osimhen'in ceza sahası sol çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden ağlarla buluştu.

OSIMHEN TARİHE GEÇTİ

Osimhen, attığı bu golle birlikte Avrupa'da Galatasaray formasıyla üst üste 7 maçta gol atarak Burak Yılmaz'ın 6 maçlık rekorunu kırdı.

OSIMHEN'DEN BİR GOL DAHA

33. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Yunus Akgün'ün baskı yaptığı Bjorkan'ın hatalı geri pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Osimhen, kaleciyi geçtikten sonra penaltı noktasının sol tarafından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı.

RAMS PARK'TA FARK 3'E ÇIKTI

Temsilcimiz Galatasaray 60. dakikada skoru 3-0 yaptı. Sarı-kırmızılılarda Osimhen'in ön alanda yaptığı baskıda kazanılan top bir anda ceza sahası dışında boşta olan milli oyuncu Yunus Akgün'e geldi. Ceza sahası içerisinde vuruşunu yapan Yunus, ilk önce kaleciye takıldı ancak seken topu boş kaleye tamamlayıp ağlara göndermeyi başardı.

BODO/GLIMT GOLÜ BULDU

Karşılaşmanın 75. dakikasında Bodo/Glimt farkı ikiye indirdi. Bodo/Glimt atağında Björkan'ın sol kanat son çizgiden açtığı orta Uğurcan'ı aşarak arkada bulunan Helmersen'e geldi. Boşta olan Helmersen topu ağlarla buluşturdu.

KAZANAN GALATASARAY

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve mücadeleyi temsilcimiz Galatasaray kazandı. Bu sonuçla birlikte Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde puanını 6'ya yükseltti. Konuk ekip Bodo/Glimt ise 2 puanda kaldı. Devler Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Galatasaray, Hollanda ekibi Ajax ile deplasmanda karşılaşacak. Norveç ekibi Bodo/Glimt kendi sahasında Monaco'yu ağırlayacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMazlum Dağ:

Tebrikler Cimbom um. fenevliler ağlamayın. Ama keşke jimnastikçilere karşı da böyle oynasa ama ne hikmetse, artık nedense, onlara karşı yatmayı seçiyor bizimkiler, neden acaba aciklasalar da biz taraftarların da içi rahatlasa ;)

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKemal Öztürk:

Ulan goglede bile olmayan sadece osimenin bonservisinin 10/1bir takımı yenmek marifetmi concon

yanıt1
yanıt0
Haber Yorumlarıozgurinnyc:

Galatasaray zikker baba affetmez Osimheni tokatlar dedikleri el nesri john duran Tammy Abraham gibi mahalle topculari surunuyirlar ama Osimhen pasa rekorlara doymuyor:))))

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
