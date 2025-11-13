Haberler

Osimhen'in Dünya Kupası hayallerine Galatasaraylı takım arkadaşı bile son veremedi

Güncelleme:
2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri Play-off yarı final maçında Nijerya, Gabon'u normal süresi 1-1 biten karşılaşmanın uzatmalarında 4-1 yendi ve finale adını yazdırdı. Karşılaşmada Osimhen 2 golle yıldızlaşırken, Gabon'un tek golü Galatasaraylı Mario Lemina'dan geldi. Beşiktaşlı Ndidi, Nijerya'nın ikinci golünde asist yaptı.

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri Play-off yarı final maçında Nijerya ile Gabon karşı karşıya geldi. Stade Prince Moulay El Hassan Stadyumu'nda oynanan mücadelede normal süre 1-1 berabere sona erdi. Nijerya, rakibini uzatmalarda 4-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

OSIMHEN 2 GOLLE YILDIZLAŞTI

Karşılaşmada Nijerya'ya galibiyeti getiren golleri 78. dakikada Akor Adams, 97. dakikada Ejuke ve 102 ile 110. dakikalarda Victor Osimhen kaydetti. Gabon'un tek golü ise 89. dakikada Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina'dan geldi.

NDIDI'DEN ASİST

Beşiktaş'ta forma giyen Nijeryalı futbolcu Wilfred Ndidi, takımının 97. dakikada attığı golün asistini yapmayı başardı.

NİJERYA FİNALE ÇIKTI

Bu sonuçla brilikte Nijerya, adını final maçına yazdırdı. Nijerya finalde Kamerun-Kongo karşılaşmasının galibi ile karşılaşacak ve kazanan takım Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak.

