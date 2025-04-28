Osimhen'in Caner Erkin'i hareketsiz bıraktığı an

Süper Lig devi Galatasaray'ın Eyüpspor'u 5-1 yendiği maçta Osimhen'in takımı adına attığı 3. golde yaptığı hareketler dikkati çekti.

CANER HAREKETSİZ KALDI

Osimhen'in önüne düşen topu ayağını kaldırarak önüne alışı rakibi Caner Erkin'i bile şaşkına çevirdi. Caner Erkin, Osimhen'in topu alış şeklinden sonra bir süre hareketsiz kaldı ve topa müdahale edemedi.

İşte o gol;

Görüntü: beIN SPORTS

Görüntü: beIN SPORTS

Görüntü: beIN SPORTS

Görüntü: beIN SPORTS