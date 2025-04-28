Osimhen'in Caner Erkin'i hareketsiz bıraktığı an
Süper Lig lideri Galatasaray'ın, Eyüpspor'a konuk olduğu 33. hafta maçında Victor Osimhen'in attığı gol sosyal medyada gündem oldu. Osimhen'in estetik dokuşuyla attığı gol, rakibi Caner Erkin'i hareketsiz bıraktı. Erkin, Osimhen'in topu alış şeklinden sonra bir süre hareketsiz kaldı ve topa müdahale edemedi.
Süper Lig devi Galatasaray'ın Eyüpspor'u 5-1 yendiği maçta Osimhen'in takımı adına attığı 3. golde yaptığı hareketler dikkati çekti.
CANER HAREKETSİZ KALDI
Osimhen'in önüne düşen topu ayağını kaldırarak önüne alışı rakibi Caner Erkin'i bile şaşkına çevirdi. Caner Erkin, Osimhen'in topu alış şeklinden sonra bir süre hareketsiz kaldı ve topa müdahale edemedi.
İşte o gol;