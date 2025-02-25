Osimhen'den Okan Buruk'u zora sokacak Vincic sözleri

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan ve golsüz tamamlanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen açıklamalarda bulundu.

"HAKEM ADİL BİR MAÇ YÖNETTİ"

Mücadelenin hakemi Slavko Vincic hakkında konuşan dünyaca ünlü futbolcu, "Hakem adil bir maç yönetti, iyi bir hakem. Şikayetimiz yok, maçı iyi kontrol etti." dedi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Vincic'in verdiği kararları beğenmemiş ve Türk hakemlerin görev yapması gerektiğini ifade etmişti.

MOURİNHO HAKKINDA NE DEDİ?

"Önemli teknik direktör. Bizim hocamız da çok büyük bir isim. Türk futbolunda harika bir mirası var. Başka takımların teknik direktörleri hakkında konuşmuyorum."

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

Vincic'in performansını eleştiren Okan Buruk, "Bu maçın stresi çok farklı. Maçın kalitesi beklenti olarak çok yüksekti. Şampiyonlar Ligi yönetmiş bir hakemin ne kadar kötü bir performans ortaya koyduğunu ve elinin titrediğini gördük. Hiçbir şey yokken üç kere düdüğü ağzına götürdüğünü gördüm. Çok kötü fauller verdi. Oyunu çok kötü anlarda durdurdu. Dördüncüyü hiç dinlemedi. Bir el pozisyonu var ikinci yarı. Mert orada nerdeyse voleybol oynadı. Dördüncü el diyor, onu da dinlemiyor. Bu, Türk hakemlerine yapılmış bir saygısızlık. Dördüncü hakem Türk olduğu için dinlenmedi. Maçtan sonra Türk hakemlerinden daha kötü performans sergilediğini kendisine söyledim. Şampiyonlar Ligi, finaller yönetmiş bir hakemin eli ayağı titredi. Maçtan önce kendini öyle kasmıştı ki inanamadım. Yabancı hakem bu durumda maça çıkıyorsa iki takım oyuncularının ne kadar baskı altında olduğunu düşünün. Maçı kazanmak çok önemli ama kaybedilmeyen birçok sene gördük. Gol olmadığı yerde 0-0'a giden maçlarda iki takımın da çok cesur ataklar yapmadığını birçok sene gördük. Bu sene de böyle oldu. Geçen seneyi de bu şekilde sayabiliriz. Hakem devamlı faul çalarak maçı durdurdu. Hakemin performansından çok mutsuzum. Hakemi yükseltiyorsunuz ve çok yüksek bir para verip getiriyorsunuz… Maç 0-0 bitsin de bana da bir şey olmasın diyorsun. Kazanmak isterdik ama bir yandan baktığımızda 6 puanlık avantajımızı 7 puana çıkardık. Bu anlamda kazanamadığımız için üzgünüz. Kendi sahamız olduğu için galibiyetle ayrılmak istiyorduk. Karşımızda da formda bir takım vardı. Direncimiz ve mücadele gücümüz iyiydi. Biraz üretmekte sıkıntı yaşadık.

Maç maç düşünmek gerekiyor. Perşembe bir kupa maçımız var. Daha sonra pazar günü Kasımpaşa ile maçımız var. Maçlarımıza yine kazanmak için çıkacağız. Zorlu maçlar oynayacağız. Avrupa'da maalesef yokuz. Bu kadro kalitemizle çok daha güçlü olacağız. Morata ve Ismail Jakobs'tan mahrum oynadık. Yunus'u oynatma şansımız oldu. Bu bizim için önemliydi. Bugün üç yeni oyuncumuz vardı. İlk defa birbirleriyle 11'e başladılar. Takımın adaptasyon sürecini de hesaba kattığımızda, haftalar tek maça düştüğünde fiziksel ve mental açıdan daha iyi hazırlanma şansımız olacak. Şu anda hiçbir şey kazanmadık. Avantajımız var. Maçları tek tek düşünüp oynadığımızda bu avantajı kazanmak istiyoruz. Yine şampiyon olmak istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.