Fenerbahçe maçında sahaya girip Osayi Samuel'le kavga eden maskeli Trabzonspor taraftarı, bu kez Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır'ı tehdit etti. "Trabzon'da seni karşılamak için gün sayıyorum" notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede viral oldu.

Fenerbahçe maçında sahaya girerek Osayi Samuel ile kavga eden maskeli Trabzonspor taraftarı, bu kez Galatasaray'a rekor bonservisle transfer olan Uğurcan Çakır'ı tehdit etti.

OLAYLI MAÇTAN TANINIYOR

İki sezon önce Trabzon'da oynanan ve Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı olaylı maçta sahaya girip Osayi Samuel ile yumruk yumruğa kavga eden maskeli taraftar, yeniden gündeme geldi.

UĞURCAN'A TEHDİT

Galatasaray'a rekor bonservis bedeliyle transfer olan Uğurcan Çakır'ı hedef alan taraftar, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "2. maskemi özel tasarım yapıp Trabzon'da seni karşılamak için gün sayıyorum" ifadelerini kullandı. Söz konusu paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim aldı ve sosyal medyada gündem yarattı.

İşte o paylaşım;

Osayi'nin yumrukladığı Trabzonlu, Uğurcan'ı tehdit etti

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
