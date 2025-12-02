Ortalığı karıştıracak sözler: Icardi bir tokat yemeyi hak ediyordu

Arjantinli 41 yaşındaki eski futbolcu Maxi Lopez, ülkesinde bir TV programına konuk oldu. Maxi Lopez, ocuklarını yıllarca göremediğini belirterek, bir zamanlar en yakın dostu olan Mauro Icardi ile eski eşi Wanda Nara'ya karşı sert açıklamalar yaptı.

"EVLATLARIMLA ÇOK YIL KAYBETTİM"

Çocukları Valentino, Constantino ve Benedicto hakkında konuşan Maxi Lopez, 'Bence Wanda ile birbirimize baktığımızda birbirimizi anlıyoruz. Bir kişiyle bu kadar çok durumu paylaştığınızda, bazen sözler gereksiz hale gelir. Benim açımdan, olan oldu, artık olan oldu, ben şimdiki duruma ve gelecekte olacaklara odaklanmak istiyorum, çünkü zaman geçiyor ve sonra yaşayamadığınız bir sürü şey oluyor. Birçok yılı kaybettiğimi hissediyorum ama bu benim isteğimle olmadı. Tanrıya şükür, bugün her şey geride kaldı, birçok şeyi düzelttik, birçok şeyi iyileştirdik. Artık çocuklarla istediğim kadar zaman geçirebiliyorum.' dedi.

"MAURO BİR TOKADI HAK EDİYORDU"

Eski dostu Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara ile birlikte olmasının ardından yaşananlarla ilgili konuşan Maxi Lopez, "Wanda Nara'ya şiddet göstermedim. Ben asla çocuklarıma, bir kadına, kimseye el kaldırmam. Bir tokat yemeyi hak eden biri var, kim olduğunu biliyorsunuz, ama ben Icardi'ye bile el kaldırmadım." ifadelerini kullandı.

"MAURO İLE KONUŞMAMIZ GEREKİRDİ"

'Mauro'dan mı bahsediyorsun?' sorusuna cevap veren Maxi Lopez, 'Onunla bir konuşma yapmamız gerekirdi ama ben hiçbir şey yapmadım çünkü benim için çocuklarıma bırakmam gereken örnek, herhangi biriyle kavga etmekten daha önemliydi. Neden hak ettiğini düşünüyorum? Çünkü ayrılırken beni arıyordu ve çocuklarıma ulaşıyordu ve çocuklarımı hoş olmayan durumların içinde bırakıyordu. Asla anlatmadığım ve geride bırakmayı tercih ettiğim birçok olay yaşadım.' cevabını verdi.

"ICARDI ŞİDDET UYGULAMIŞ"

Icardi'nin çocuklarından biri olan Benedicto'ya şiddet uyguladığı iddiasına ilişkin gelen soruya dair konuşan eski futbolcu, 'Bu, Benedicto'nun okulda anlattığı ve benim de kısa süre önce öğrendiğim bir şey. Icardi şiddet uygulamış. Devlet görevini yerine getiriyor ama ben de babasıyım.' sözleri sarf etti.

"BİZ WANDA İLE BİR SINIRA GELMİŞTİK"

Kendisi ile evli olduğu dönemde Wanda Nara'nın Icardi ile ilişki yaşaması hakkında konuşan Maxi Lopez, 'İkimiz de suçluyuz ve her iki tarafta da olaylar yaşandı. Bir çiftin aşkı bittiğinde, aşk biter. Çocuklar için uzun süre devam etmeye çalıştığınızda, bu zehirli hale gelmemeli ve çocuklara zarar vermemelidir. Biz bir sınıra gelmiştik.' yorumunu yaptı.

'ÇOCUKLARIMI GÖRMEME İZİN VERMEDİLER'

Maxi Lopez son olarak, 'Tekrar söylüyorum. Çocukları görmeme izin vermediklerinde, hem Mauro hem Wanda vardı ve ikisinden de telefonlar ve mesajlar alıyordum.' şeklinde konuştu.