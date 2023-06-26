Orhan Okulu, CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 3. etabında da başpehlivan oldu

Muratpaşa Belediyesi Başpehlivanı Orhan Okulu, Şahinbey Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 3. etabında da başpehlivanlığı kazandı. Okulu, finalde Mehmet Yeşil Yeşil'i yenerek altın kemerin sahibi oldu.

Muratpaşa Belediyesi Başpehlivanı Orhan Okulu, Şahinbey Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 3. etabında da başpehlivanlığı kazandı. Okulu, finalde Mehmet Yeşil Yeşil'i yenerek altın kemerin sahibi oldu.

Şahinbey Belediyesi'nin ev sahipliğinde Türkiye Geleneksel Güreş Federasyonu tarafından Akkent Spor Köyü'nde düzenlenen Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 3. etabı tamamlandı. Bin 341 güreşçinin katıldığı güreşlerde, Okulu ilk turu doğrudan atlarken sırasıyla Semih Turgut, Rıza Yıldırım ve Hasan Cengiz'i yenerek adını final serisine yazdırdı.

Çeyrek finalde İsmail Balaban'ı geçen Okulu, yarı finalde Mustafa Batu ile karşılaştı. Batu'yu da geçen Okulu, bu yıl ilk kez düzenlenen güreşlerin finalinde Mehmet Yeşil Yeşil ile karşılaştı. Okulu, finalde rakibini yenerek altın kemerin sahibi oldu.

Okulu, altın kemer töreninin ardından "Hedefimiz Kırkpınar. Altın kemeri Antalya'ya getirmek istiyorum. Beni maddi ve manevi destekleyen, yanımda olan, ağabey kardeş gibi olduğumuz Muratpaşa Belediyesi Başkanı'mız Ümit Uysal'a çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.