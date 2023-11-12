Ordu'da Off-Road Yarışları Heyecanı

Ordu'da gerçekleştirilen off-road yarışlarında 40 ilden yaklaşık 100 araç kıyasıya yarıştı. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen festivalde off-road tutkunları bir araya geldi.

Ordu'da gerçekleştirilen off-road yarışlarında 40 ilden yaklaşık 100 araç kıyasıya yarıştı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından, Yason Off-Road Yıkım Ekibi iş birliğinde 2. Geleneksel Ödüllü Off-Road Festivali düzenlendi. Altınordu Melet Irmağı yanında düzenlenen festivalde 40 ilden yaklaşık 100 araç kıyasıya yarıştı.

Yason Off-Road Yıkım Ekibi Kulüp Başkanı Gürcan Kontaş, 2.'si düzenlenen etkinliğin güzel geçtiğini belirterek, "Katılımcılar çok güzel, 40 ilden arkadaşlarımız bizleri desteklemek için geldiler. Parkurumuz da çok güzel" diye konuştu.

Yarışmaya Sivas ilinden katılım sağlayan Osman Nuri Filiz, yarışların heyecanlı geçtiğini söyledi. Parkurun da çok güzel hazırlandığını kaydeden Filiz, "Ordu Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Bu bir zevk ve hobi, hızlı olan kazanıyor" ifadelerini kullandı.

Korgan Off-Road Klüp Başkanı Davut Çemiç, bu tür etkinliklerin ilin tanınması adına çok faydalı olduğunu, katılımın ise güzel olduğunu söyledi.

Tokat Extreme Off-Road Kulüp Başkanı Serkan Özcan da yarışmaların ve seyircilerin coşkulu olduğunu, güvenlik önlemleri eşliğinde yarışı tamamlamaya çalıştıklarını kaydetti.

Öte yandan çok sayıda vatandaş da yarışları izledi. - ORDU