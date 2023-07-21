Ünye Belediyesi tarafından organize edilen 22. Ünye Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali kapsamında Manyetik Kum Futbol Turnuvası düzenlendi. Turnuva heyecanlı ve çekişmeli anlara sahne oldu. Yeni 11 Ateş takımı, final maçında Sarah Mosso takımını 5-1 yenerek şampiyon oldu. Turnuvada dereceye giren takımlara ödüller verildi. Festival, 23 Temmuz Pazar günü sona erecek.

Ordu'da "Manyetik Kum Futbol Turnuvası" düzenlendi.

Ünye Belediyesince organize edilen "22. Ünye Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali" kapsamında Yalı sahilinde düzenlenen Manyetik Kum Futbol Turnuvası heyecanlı ve çekişmeli anlara sahne oldu.

Festival çerçevesinde Manyetik Kum Futbolu Turnuvası gerçekleştirildi.

Ordu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Metin Kır'ın yönettiği final müsabakanın ilk atışını Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı yaptı.

Final maçı oynayan takımlardan Yeni 11 Ateş takımı müsabakayı Sarah Mosso takımı karşısında 5-1 kazanarak şampiyon oldu.

Maçın ardından turnuvada emeği geçen hakem ve görevlilere plaket verildi.

Protokol üyeleri, müsabakada dereceye giren takımlara ödül ve madalyalarını verdi.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, geçmişi çok eskilere dayanan Manyetik Kum Futbol Turnuvası'nın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Başkan Tavlı, "11 takımımız özellikle güzel bir şekilde hemşehrilerimiz, misafirlerimize kum futbol turnuvasıyla güzel seyirler izletme ve onlarında keyifli vakit geçirmelerine vesile oldular. Finale kalan takımızı da tebrik ediyorum." dedi.

Ordu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Metin Kır, Türkiye'de, belki de dünyada eşi benzeri olmayan bir plaj futboluna Ünye'nin ev sahipliği yaptığını ifade ederek, destek verenlere teşekkür etti.

Turnuvayı izlemeye Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Samsun Bölge İstinafları Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Gülay, Türkiye Futbol Federasyonu Temsilcisi Selçuk Küçükoğlu, Ünye 1957 Spor Kulübü Başkanı Osman Karayiğit, spor kulüpleri, sporcular ve spor severler katıldı.???????

Festival, çeşitli ekinliklerin ardından 23 Temmuz Pazar günü sona erecek.