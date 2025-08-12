Oosterwolde maç biter bitmez telefona sarıldı! Feyenoord'a olay gönderme

Oosterwolde maç biter bitmez telefona sarıldı! Feyenoord'a olay gönderme
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde, Feyenoord maçının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Feyenoord'a gönderme yapan Hollandalı oyuncu, "Kadıköy farklıymış değil mi?'' yorumunda bulundu.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turunda 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Hollanda ekibi Feyenoord ile karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe, 5-2'lik skorla kazanarak tur atladı.

OOSTERWOLDE'DEN OLAY GÖNDERME

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Jayden Oosterwolde maç biter bitmez olay yaratacak bir paylaşım yaptı. Yıldız oyuncu, yaptığı paylaşımda,"Kadıköy farklıymış değil mi?' ifadelerini kullandı.

Oosterwolde maç biter bitmez telefona sarıldı! Feyenoord'a olay gönderme

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Oosterwolde'nin bu paylaşımı sosyal medyada Sarı-lacivertli taraftarlar tarafından büyük beğeniyle karşılandı. Taraftarlar, Oosterwolde'yi destekleyen çok sayıda yorum attı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Balıkesir'deki 6.1 depremde gözaltına alınanlarla ilgili karar

6.1 depremde gözaltına alınanlarla ilgili karar
Muğla'da iki sevgili başından vurulmuş halde ölü bulundu

Genç sevgililerin sır ölümü! Evde korkunç halde bulundular
İzmir'in Buca ilçesinde orman yangını! Alevler hızla ilerliyor

Bu sefer o şehirde yangın! Alevler hızla yerleşim yerlerine yaklaşıyor
Bakanlık satışını yasakladı, 3 ürün piyasadan toplatılıyor: Ünlü marka da listede

Bakanlık satışını yasakladı, 3 ürün piyasadan toplatılıyor
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAhmet YILMAZ:

Adam 5 yıldızla bi dalga geçecek oturup kalacaklar bari sadece logo koyaydınız.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

hakem yardımı yok bele? penaltı yok temiz galibiyet malum takima duyrulur

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda şehit yakınları ve gaziler dinlenecek

Tarihi komisyondan üçüncü toplantı! Haftaya o isimler de gelecek
Abdülhamid'in torunu, sahte diplomayı cumhurbaşkanı adayı olmak için almış

Bir gecede cahil kalan şehzadenin pes dedirten planı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.