Önal'dan 'Hoş geldiniz' ziyaretleri

KAYSERİ (İHA) - Türkiye 3. Futbol Ligi'ne yükselme 5. Grup müsabakalarını oynamak için Kayseri'ye gelen takımlar, maç saatini beklemeye başladı. Üçüncü Lige yükselme maçlarını oynayacak olan takımları ziyaret eden Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı (ASKF) Mutlu Önal takımlara başarı diledi.

ASKF Başkanı Mutlu Önal'a ziyaretlerinde Futbol İl Tertip Komitesi üyeleri Murat Akgöz, Fehmi Börekçi ve Dursun Açıkyürek eşlik etti. İlk haftayı BAY geçen Ankara TKİspor'da Teknik Direktör Abdullahfettah Kaldırım, Kaleci Antrenörü Ali Haydar, Yardımcı Antrenör Mert Tolga Koçak ile görüşen ASKF Başkanı Mutlu Önal, "Şehrimize hoşgeldiniz. Oynayacağınız maçlarda sizlere başarılar diliyorum. En küçük sorununuzda bize ulaşabilirsiniz" dedi. Buradan Bartınspor'un kaldığı otele geçen Önal, Bartınspor Başkanı Serkan Yurtaçan, Başkan Yardımcısı Murat Karaman, Genel Kaptan Yüksel Tekin, Teknik Direktör Gökhan Baladin, Kaleci Antrenörü Bahattin Demircan, Kulüp Müdürü Şennur Berber, Bartınspor Genel Müdürü Hasan Camcı ile bir araya geldi. İlk maçını bugün Amasya ile oynayacak Bartınspor'a da başarı dileklerinde bulunan Mutlu Önal ve ekibi buradan da Amasyaspor kulübünün kaldığı otele geçti. Amasyaspor Kulüp Başkanı Seyfettin Öztürk, Amasya Belediyesi Başkan Yardımcısı Celil İnce, Genel Kaptan Osman Eken, Yöneticiler İbrahim Karaman, Nihat Çelik, Barış Baskal ve Ahmet Kavaklıoğlu ile genel bir değerlendirme yapan ASKF Başkanı Mutlu Önal, "Oynayacağınız maçta başarılar diliyorum. Şehrimize hoş geldiniz. Bir sıkıntınız olursa mutlaka bize ulaşın" ifadelerini kullandı.

Amasyaspor Kulüp Başkanı Seyfettin Öztürk de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal, İl Tertip Komitesinden Murat Akgöz, Fehmi Börekçi ve Dursun Açıkyürek'e teşekkür ediyorum. Bu nazik ziyaretleri bizi memnun etti. Kayseri güzel şehir ve çok sıcakkanlı insanı var. Teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ