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OMÜ Kadın Ragbi Takımı Türkiye şampiyonu oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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OMÜ Kadın Ragbi Takımı Türkiye şampiyonu oldu

SAMSUN (İHA) – Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kadınlar Takımı Türkiye şampiyonu, Erkekler Takımı ise Türkiye üçüncüsü oldu.

SAMSUN (İHA) – Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kadınlar Takımı Türkiye şampiyonu, Erkekler Takımı ise Türkiye üçüncüsü oldu.

OMÜ Kadınlar ve Erker Ragbi takımları, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 8-17 Mayıs 2022 tarihleri arasında Afyonkarahisar'da düzenlenen Ragbi şampiyonasında üniversitelerini başarıyla temsil etti.

Sıkı bir çalışma temposuyla müsabakalara katılan OMÜ Kadınlar Takımı Türkiye şampiyonu olurken, Erkekler Takımı ise Türkiye üçüncülüğünü elde etti. Üniversite yönetimi, sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Spor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye, Mayıs, Rugby, Spor, Haberler

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