Samsunspor, Omorowa'yı Utrecht'e Kiraladı
Samsunspor, forvet oyuncusu Richie Omorowa'yı Hollanda'nın FC Utrecht takımına 2026-27 sezonu sonuna kadar kiraladı. Geçen yıl Excelsior'dan transfer edilen 22 yaşındaki İsveçli oyuncu, Samsunspor forması giymeden sezonu Utrecht'te tamamlayacak.
SAMSUN (İHA) – Samsunspor, forvet oyuncusu Richie Omorowa'yı Hollanda'nın Utrecht takımına kiralandı.
Geçen yıl Hollanda'nın Excelsior takımından transfer edilen İsveçli forvet oyuncusu Richie Omorowa, Samsunspor'da forma giymeden Olympiakos Nicosia takımına kiralanmıştı. Omorowa, bu sezon da başka takıma gönderildi.
Kırmızı-beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Richie Omorowa, 2026-27 sezonu sonuna kadar Eredivisie ekiplerinden FC Utrecht takımına kiralanmıştır. Richie Omorowa'ya yeni sezonda başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
22 yaşındaki oyuncu, bu sezonu da Samsunspor'da forma giymeden tamamlayacak.