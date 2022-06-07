Ömer Koray Uzun'dan; Güven Yalçın, Can Bozdoğan, Salih Uçan ve Berke Özer açıklaması - Haberler

"Güven konusunda Beşiktaş ile görüşmeler sürüyor"

" Can Bozdoğan'ın durumu 1, 2 hafta içinde ortaya çıkacaktır"

OLGUCAN KALKAN - ALİ DANAŞ / İSTANBUL,- Menajer Ömer Koray Uzun, Salih Uçan'ın isminin transfer takasıyla anılmasıyla ilgili, "Beşiktaş ile devamlı görüşmelerim oluyor. Bu haberler nereden çıkıyor, bilmiyorum açıkçası. Bunlar doğru değil. Beşiktaş'ta geçen sene orta sahada bir yoğunluk vardı. Salih istediği süreyi bulamadı. Bu yüzden Beşiktaş ile beraber karar verip, böyle bir transferde bulunduk. Salih şu an tatil yapıyor, ardından çalışmalara başlayacak. Yeni sezonda Beşiktaş'ta devam edecek" dedi.

"Ravil Tagir, yaş grubunun Avrupa'daki en önemli oyuncularından birisi. Zaten uluslararası yayınlarda da adından birçok kez söz edildi. Avrupa'daki birçok takımın takip ettiği bir oyuncu. Henüz 17 yaşında Başakşehir'e transfer oldu. Bu süreçte de bütün oynadığı kategorilerde hatta üst kategorilerde ilk 11'de başladı. Genç oyuncuların Türkiye'de yaşadığı sıkıntıları o da yaşıyor. Bu sene fazla süre alamadı. 8 maça çıktı. Son dönemde daha çok oynayacaktı. Beşiktaş maçında da iyi bir performans sergiledi. Daha sonra talihsiz bir sakatlık yaşadı. Kendini tam olarak gösteremedi. Ben Ravil'in yine toparlanıp, Başakşehir'de sonrasında da Avrupa'da iyi şeyler yapacağına inanıyorum. Bu sezon onun için iyi bir sezon olacaktır."