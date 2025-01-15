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Ömer Erdoğan: Tehlikeli Bölgeden Uzaklaşmak İstiyoruz

Ömer Erdoğan: Tehlikeli Bölgeden Uzaklaşmak İstiyoruz
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Net Global Sivasspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, Trabzonspor ile oynayacakları maç öncesinde tehlikeli bölgeden uzaklaşmak için seriye ihtiyaç duyduklarını söyledi. Erdoğan, transfer çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, ligde tehlikeli bölgeden uzaklaşmak istediklerini söyledi.

Erdoğan, kulüp tesislerindeki antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada Trabzonspor ile zorlu bir deplasman maçı oynayacaklarını belirtti.

Trabzonspor'un da sezona istediği gibi başlayamadığını ancak güçlü kadroya sahip olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Trabzon her zaman zorlu bir deplasman olmuştur. Biz hem analizlerde hem antrenmanlarda iyi hazırlanacağız. İnşallah orada da futbolumuzu geliştirerek, iyi mücadele ile puan veya puanlarla dönmek istiyoruz." dedi.

Sivasspor'da göreve geldiği günden beri üzerine koyarak devam etmeye çalıştıklarını dile getiren Erdoğan, "Her hafta üzerine koymamız gerekiyor. Ligin ikinci yarısına başlıyoruz, her hafta her maç çok önemli. Bir an önce tehlikeli bölgeden çıkmak için bir seriye ihtiyacımız var. İnşallah, Trabzon'dan iyi bir sonuçla dönüp, devamında sürekli üzerine koyarak tehlikeli bölgeden uzaklaşırız." diye konuştu.

Erdoğan, Keita Balde'nin sözleşmesinin feshedildiği ve Queensy Menig'in kadro dışı bırakılmadığı bilgilerini veren Erdoğan, transfer çalışmaları kapsamında Efkan Bekiroğlu ve Tolga Ciğerci'yi kadroya kattıklarını anımsatarak "1 veya 2 oyuncuyu daha aramıza katmak istediğimizi iletmiştim. Onunla ilgili çok ciddi çalışmalarımız var hatta görüşmelerimiz var. Bu bir süreç çünkü oyuncuların sözleşmeleri devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'ın golcü oyuncu Rey Manaj'a ilgisinin sorulması üzerine ise Erdoğan, "Sözleşmesini uzattık ve bizimle devam edecekmiş gibi hareket ediyoruz. Resmi teklif geldiğini duymadım. O süreci de takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Antrenman

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 20 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda kırmızı-beyazlı futbolcular, pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor
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