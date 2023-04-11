Futbolseverler birbiriyle yarıştı! Olimpiyat Stadı'nın çıkışında Arda Güler çılgınlığı

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendiği mücadelede sonradan oyuna giren Arda Güler, yaptığı asist ve etkili oyunuyla sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren isim oldu. Karşılaşma sonunda ise Olimpiyat Stadı'nın çıkışında 18 yaşındaki futbolcuya büyük ilgi vardı. Maçı izlemeye gelen futbolseverler, genç yıldızla fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı.