Futbolseverler birbiriyle yarıştı! Olimpiyat Stadı'nın çıkışında Arda Güler çılgınlığı
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Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendiği mücadelede sonradan oyuna giren Arda Güler, yaptığı asist ve etkili oyunuyla sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren isim oldu. Karşılaşma sonunda ise Olimpiyat Stadı'nın çıkışında 18 yaşındaki futbolcuya büyük ilgi vardı. Maçı izlemeye gelen futbolseverler, genç yıldızla fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı.
Geriye düştüğü karşılaşmada Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Arda Güler oyunuyla yine fark yarattı. Karşılaşmada sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golün asistini yapan genç yıldıza, maç sonu büyük ilgi vardı.
ARDA GÜLER MAÇIN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ
Mücadelenin 57. dakikasında İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna dahil olan Arda Güler, 78. dakikada Szalai'nin attığı golde kornerden asisti yapan isimdi. Etkili oyunuyla sarı-lacivertlilerin ataklarına öncülük eden futbolcu stat çıkışında taraftarlar bekledi.
FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İÇİN YARIŞTILAR
Arda Güler'e Olimpiyat Stadı'nın çıkışında büyük ilgi vardı. Futbolseverler, 18 yaşındaki futbolcuyla fotoğraf çektirmek için adeta birbiriyle yarıştı.