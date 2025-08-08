Olimpiyat Şampiyonu, havalimanında erkek arkadaşına saldırdı

Olimpiyat şampiyonu Sha'Carri Richardson, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Seattle Havalimanı'nda erkek arkadaşıyla yaşadığı kavga nedeniyle gündemde. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Geçen yıl Paris Olimpiyatları'nda 4x100 metre bayrak yarışında altın, 100 metrede ise gümüş madalya kazanan Amerikalı sprinter, pazar akşamı Washington'daki Seattle Havalimanı'nda gözaltına alındı. İddiaya göre Richardson, sevgilisi ve aynı zamanda milli atlet Christian Coleman ile güvenlik kontrolü öncesinde tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Polis tutanağına göre, Richardson sevgilisini defalarca itti ve uzaklaşmasına engel oldu. Güvenlik kamerası görüntülerinde, siyah kıyafetli ve şapkalı sporcu, Coleman'ın sırt çantasını çekiştirip onu sertçe ittiği, ardından duvara savurduğu görülüyor. Bir süre sonra ikili tekrar kadraja giriyor ve Richardson'ın, Coleman uzaklaşmaya çalışırken ona yumruklar savurduğu fark ediliyor. Görgü tanıkları ise yaşananları şaşkın bakışlarla izledi.

Polis raporunda, Richardson'ın tartışma sırasında Coleman'a bir cisim fırlattığı, bunun kulaklık olabileceği belirtildi. Coleman, şikâyetçi olmayınca ünlü atlet ertesi gün serbest bırakıldı. Coleman, sosyal medyadan yaptığı açıklamada sevgilisinin tutuklanmasını "gereksiz" bulduğunu söyledi.

Tokyo 2020'ye doping cezası nedeniyle katılamayan Richardson, 2023 Dünya Şampiyonası'nda 100 metrede altın, 200 metrede bronz madalya kazanarak Paris 2024'te geri dönüş yapmıştı. Renkli saçları, uzun tırnakları ve dövmeleriyle tanınan sporcu, pistteki hızı kadar cesur tarzıyla da dikkat çekiyor.