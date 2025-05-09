Olaylı maçta Kanarya'dan kritik galibiyet! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 4 golle devirdi

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında RAMS Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe, 4-1 kazandı.

BAŞAKŞEHİR'DEN PENALTI İTİRAZI

Karşılaşmanın 10. dakikasında Başakşehir'De Yusuf Sarı'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde yaşanan karambol sonrası Başakşehirli oyuncular hakem Burak Pakkan'a penaltı itirazlarında bulundu ancak hakem oyunu devam ettirdi.

EV SAHİBİ BU KEZ PENALTI KAZANDI

Başakşehir, 18. dakikada penaltı kazandı. Brnic'in kulllandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Piatek, kafa vuruşunu yaptı. Livakovic'ten dönen top Duarte'nin önüne geldi ancak Duarte'nin vuruşu dışarı çıktı. Pozisyonun ardından hakem Burak Pakkan, Amrabat'ın Duarte'ye faul yaptığını belirleyerek penaltı noktasını gösterdi.

LIVAKOVIC GOLE İZİN VERMEDİ

Ev sahibi ekibin en golcü ismi Piatek, penaltı atışında Dominik Livakovic'in sağına doğru yerden bir vuruş yaptı ancak Livakovic sağına uzanarak gole izin vermedi.

GOL İLK YARININ SONUNDA GELDİ

Fenerbahçe aradığı golü 45. dakikada buldu. İsmail Yüksek'in orta alandan sağ kanatta koşu yapan Mert Müldür'e verdiği pasta Mert, ceza sahası sağına girerek aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

DEVRE BİTERKEN TARTIŞMA ÇIKTI

Dusan Tadic ve Anderson Talisca gerginliği maça damga vurdu. Karşılaşmanın 45. dakikasında gelişen Fenerbahçe atağında Edin Dzeko'nun şutu kaleyi bulmadı. Pozisyonun ardından Talisca, Tadic'e tepki göstererek koşu yoluna pas istediğini işaret etti. Bunun üzerine Sırp oyuncu, Talisca'nın üzerine yürüdü. Tadic'i takım arkadaşları güçlükle ayırdı. ilk yarının bitiş düdüğüyle birlikte Tadic ve Talisca, devre arasında birbirlerine sarıldı ve barış sağlandı.

HAKEM VAR'A GİTTİ ANCAK PENALTI YOK

Karşılaşmanın 56. dakikasında Fenerbahçe penaltı bekledi. Talisca'nın ceza yayından sol ayak içiyle çektiği şut savunmada Opoku'dan döndü. Pozisyonun ardından Fenerbahçeli oyuncular hakem Burak Pakkan'a penaltı itirazlarında bulundu. VAR incelemesinin ardından Hakem Burak Pakkan, VAR'a gitti. Hakem Burak Pakkan, monitörde pozisyonu izledikten sonra oyunun kale vuruşuyla hareketlenmesini istedi.

SKRINIAR'DAN FARKI İKİYE ÇIKARAN GOL

Fenerbahçe, 60. dakikada farkı ikiye çıkaran golü buldu. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Skriniar kafa vuruşunu yaptı. Savunmadan seken topu zorlayan Skriniar, tek dokunuşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0 yaptı.

EN NESYRI GOLÜ HATIRLADI

Fenerbahçe, 87. dakikada En Nesyri ile farkı üçe çıkardı. Kostic'in sol kanattan ceza sahasına ortaladığı topa kafa vuruşu yapan En Nesyri, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Faslı oyuncu, haftalar sonra golle buluştu.

ÖMER FARUK BEYAZ'DAN İLK GOL

Karşılaşmada son dakikalar oynanırken sahneye Fenerbahçeli eski futbolcu Ömer Faruk Beyaz çıktı. 90+2'nci dakikada Crespo, sol kanattan çizgiye inerek ceza sahasına ortaladı. Ömer Faruk Beyaz'ın voleyle yaptığı harika vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

MAÇ SON SÖZÜ OĞUZ AYDIN SÖYLEDİ

Karşılaşmanın 90+4'ncü dakikasında gelişen Fenerbahçe atağında Oğuz Aydın, sol kanattan topu ceza yayında Tadic ile buluşturdu. Tadic, bekletmeden ceza sahası sağında bulunan İrfan Can Kahveci'ye verdi. İrfan Can, kale sahasına yerden çevirdi. Oğuz Aydın boş kaleye topu ağlara gönderdi.

3 PUAN FENERBAHÇE'NİN

Bu sonuçla birlikte puanını 78 yapan Fenerbahçe, lider Galatasaray ile puan farkını maç fazlasıyla 5'e indirdi. RAMS Başakşehir ise 51 puanda kaldı. Sarı-lacivertliler, ligin bir sonraki haftasında sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak. RAMS Başakşehir, Kasımpaşa deplasmanına gidecek.