Üye Girişi
Haberler

Okul Sporları Yıldızlar Tenis Türkiye Finalleri Düzce'de Devam Ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Dairesi Başkanlığı'nın düzenlediği Okul Sporları Yıldızlar Tenis Türkiye Finalleri müsabakaları, Düzce'de devam ediyor. 28 ilin takımlarının katıldığı şampiyonada 80 sporcu ter döküyor. Final müsabakaları ise Pazar günü yapılacak.

Okul Sporları Yıldızlar Tenis Türkiye Finalleri müsabakaları, Düzce'de devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Dairesi Başkanlığı'nın 2023-2024 eğitim öğretim yılı faaliyet takviminde yer alan ve 17 Nisan'da Düzce Tenis Kulübü yerleşkesinde başlayan müsabakalara, Türkiye'nin 28 ilinden takımlar katılıyor.

Pazar günü final müsabakalarıyla sona erecek şampiyonada 40'ı kız toplam 80 sporcu ter döküyor.

Düzce Tenis Kulübü Baş Antrenörü Akif Çavuş, AA muhabirine, final müsabakalarında bireysel ve takım halinde maçların devam ettiğini anlattı.

2023-2024 Okul Sporları Yıldızlar Türkiye müsabakalarının son ayağını gerçekleştirdiklerini belirten Çavuş, "28 takım burada mücadele ediyor. 14 kız, 14 erkek takımı geldi. Bugün grup maçları bitecek, yarın yarı final oynanacak. Pazar günü ise hem kız takımlarında hem de erkek takımlarında şampiyonlar belli olacak." dedi.

Türkiye'de tenis için çok emekler verildiğine dikkat çeken Çavuş, "Hem ülkemizde hem de Düzce'de bu spor için büyük emekler verildi. Küçük şehirden büyük başarılara imza attık. Kızlarda 14 takım, erkeklerde de 14 takım geldi. Bunlar gruplardan çıkan, Türkiye finalleri için gelen takımlar. Günde 14 maç oynanıyor. 3 gün içerisinde 42 maç oynandı. Yarı final ve final maçlarında da toplam 8 maç oynanacak, bunların sonucunda da şampiyon belli olacak." ifadelerini kullandı.

Müsabakalar, 21 Nisan Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA / Spor

Gençlik Ve Spor Bakanlığı Türkiye Düzce Tenis Spor Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bein Sports CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Diyarbakır Belediyesi bayrak olayı ne? Belediye meclisinden kaldırıldı mı? Beşiktaş Ankaragücü maçı CANLI izle! 19 Nisan BJK Ankaragücü Konferans Ligi maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? 21 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 21 Nisan Pazar burç yorumları nedir? Gaddar 14. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Nisan Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kızılcık Şerbeti 68. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Nisan Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Sarı kod uyarısı nedir? İşte MGM Sarı kod uyarısının anlamı Yalı Çapkını 67. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Nisan Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Arka Sokaklar 671. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Nisan Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Ateş Kuşları 52. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Nisan Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kara Ağaç Destanı 9. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Nisan Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? 19-20 Nisan Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? NO Pelicans Sacramento Kings NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 19 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! Miami Heat Chicago Bulls NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 19 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! 19-20 Nisan hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title