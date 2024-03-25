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Okul Sporları Badminton Yıldızlar Kız-Erkek Grup Müsabakaları Aydın'da Başladı

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Okul Sporları Badminton Yıldızlar Kız-Erkek Grup Müsabakaları Aydın'ın ev sahipliğinde başladı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde sporun tabana yayılması amacıyla düzenlenen okullar arası turnuvalar hız kesmiyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen Okul Sporları Badminton Yıldızlar Kız-Erkek Grup Müsabakaları Aydın'ın ev sahipliğinde başladı. 9 ilden yaklaşık 100 sporcunun mücadele edeceği müsabakalar, Kuyucak ilçesinde gerçekleştirilecek. Aydın, Afyon, Bursa, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak'tan gelen genç sporcular, şampiyonluk için mücadele edecek.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "İl Müdürlüğümüz koordinesinde düzenlenen Okul Sporları Badminton Yıldızlar Kız-Erkek Grup Müsabakaları, heyecan dolu bir atmosferde başladı. 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyet programının bir parçası olan bu müsabakalar, Kuyucak ilçemizde gerçekleştirilecek. Müsabakalar 9 farklı ilden yaklaşık 100 sporcunun katılımıyla başladı. Aydın, Afyon, Bursa, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak'tan gelen gençlerimiz, badminton alanında yeteneklerini sergilemek için mücadele edecekler. Tüm katılımcı takımlara hoş geldiniz diyor, müsabakalarda başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gençlik Kuyucak Aydın Spor Spor Güncel Haberler

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