Okay Yokuşlu: Süper Kupa'yı kazanmak istiyoruz

TRABZONSPOR'un deneyimli orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu, hedeflerinin bu sezon zirve yarışının içinde kalmak olduğunu belirterek, "Kritik bir döneme giriyoruz, Süper Kupayı almak istiyoruz" dedi.

Trabzonspor, Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Basına açık antrenman öncesi Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hem kendi performansını hem de takımın genel durumunu değerlendiren Okay Yokuşlu, "Takım olarak öncelikle iyi bir havamız var, iyi bir oyunumuz var. Hocamızla geçen seneden itibaren bunu oturttuk. Benim için kişisel olarak bir şey yok. Ben her zaman yaptığım gibi yüzde yüzümü verip idmanlara çalışıp, saha içerisinde elimden geleni yapıp takımıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Futbol bir takım oyunu. Bütün arkadaşlarımızla beraber önce burada elimizden geleni yapıp sonra da hafta sonu maçlarda iyi bir performans sergilemeye çalışıyoruz" dedi.

'KULÜP İÇERİSİNDE DAHA DÜZENLİ BİR YAPI VAR'

Okay Yokuşlu, kulüp içerisinde düzenli bir yapı olduğunu vurgulayarak, "Benim yurt dışında olduğum dönemde bir şampiyonluk yaşandı ve şehirde bunun etkilerini şehirde görebiliyorum. Bence bunun olumlu tarafları var. Takım içerisinde daha stabil bir ortam var. Kulüp içerisinde daha düzenli bir yapı olduğunu söyleyebilirim. Zirveye oynayan, yarışmanın içinde kalan bir Trabzonspor'un dinamiklerinin nasıl oluşması gerektiğini bence yönetimimiz ve hocamız gayet iyi biliyorlar. O yüzden ben olumlu yönde geliştiğini söyleyebilirim" diye konuştu.

'MİLLİ TAKIM KARARINA HER ZAMAN SAYGI DUYDUM'

Milli takımla ilgili kararları her zaman saygıyla karşıladığını söyleyen Okay, "Milli Takımla ilgili karar Vincenzo Montella hocamızın. Bu konuda bizim tek yapabileceğimiz şey futbolcu olarak nasıl daha önce olduysa yine takımımızda iyi performans vermek. Bunun dışında yapacak bir şeyimiz yok. Hocamızın kararına saygı duymamız lazım. Birçok maçta görev aldım. Bazen çağrıldım bazen çağrılmadım. Bunu da her zaman saygıyla karşıladım zaten. İleride de çağrılacağım günler olacaktır. Olmasa dahi benim odaklandığım tek şey saha içi ve kendi işim" ifadelerini kullandı.

'YENİ OYUNCULAR ŞEHİRLE BÜTÜNLEŞME İÇERİSİNDE'

Takım içindeki genç oyunculara yardımcı olmaya çalıştığına değinerek, "Çünkü yurt dışında oynamış biri olarak başka bir ülkeden gelen birinin çektiği zorlukları açıkçası tecrübe ettiğim için onları şehre adapte etmeye çalışıyoruz. Bence iyi yolda olduğumuzu da düşünüyorum. Burada gördüğünüz gibi bütün genç arkadaşlarımızın yüzü gülüyor. Şehirle bütünleşme içerisinde hepsi. Şehrin dinamiklerini öğreniyorlar. Bence onların buraya yüzünün gülerek gelmesi sahada performanslarına da yansıyacaktır. Bence en önemli şey bu. Biz de burada üzerimize düşen görevi tabii ki yapıyoruz" dedi.

'BU SENE ZİRVE YARIŞINDAN KOPMAK İSTEMİYORUZ'

Okay, bu sezon zirve yarışında olmak istediklerini ifade ederek, "Geçen sene özellikle sıkıntılı bir süreç geçirdik. Onun üzerine bir yapılanma oldu ve yeni bir takım inşa edildi eski oyuncuların üzerine. Bu sene iyi başladık lige. Burada önemli olan odaklanacağımız şey saha içerisinde ne verdiğimiz, oyunumuz açıkçası. Bu seneki oyunumuz bize bu sene olmasa bile önümüzdeki birkaç sene içerisinde belki de şampiyonluk yolunu açacak en önemli kilit noktalardan bir tanesi. Bu sene için zirve yarışının hep içerisinde olmak istiyoruz. Hocamız 'ilk dört' dedi ben de kendisine katılıyorum. Zirveden kopmamak ve hep yarışan bir takım olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

'STOPERDE OYNAMAK BENİ ETKİLEMİYOR'

Zaman zaman stoper mevkiinde de görevlendirilmesinin kendisini etkilemediğini belirten deneyimli oyuncu, iki pozisyona da hazır olduğunu söyledi. Okay, "Açıkçası bu beni çok etkilemiyor. Çünkü daha önce birçok kez oynadım, stoperde de görev aldım. O yüzden iki mevkiye de yabancılık çektiğimi söyleyemem. O yüzde hazır hissediyorum. Hocam nerede görev verirse orada elimden geleni yapıyorum. ve bu benim için bir sıkıntı oluşturmuyor" dedi.

'TRABZON BİR FUTBOLCU İÇİN ÇOK UYGUN BİR ŞEHİR'

Trabzon'un bir futbolcu için çok uygun bir şehir olduğunu vurgulayan Okay, "Trabzon'a uyum sağlamak benim için daha kolaydı. Ailem ilk defa yaşıyor burada. Bir yere adapte olmak istiyorsanız, burada yabancı oyuncularımızdan örnek vermek gerekirse hepsi çok açıklar ve öğrenmek istiyorlar buradaki hayatı, işleyişi. Bence en önemli şey de bu. Transfer konusunda da birçok futbolcu bir yerlerden gelip imza atıyorlar. Önemli olan siz ne kadar açıksınız. Trabzon bunun için çok uygun bir şehir bence; doğasıyla, yemekleriyle, kültürüyle, futbol tutkusuyla bir futbolcunun bulmak isteyeceği her şey var. Yeter ki o kişi bunlara açık olsun" diye konuştu.

'SÜPER KUPA'YI ALMAK İSTİYORUZ'

Okay, bordo-mavili takımın önümüzdeki süreçte fikstürü ile maç yoğunluğuna ilişkin de şunları söyledi:

"Kritik bir döneme giriyoruz lig açısından. Zirvede olmak, zirveden kopmamak istiyoruz. O yüzden bu maçların belirleyiciliği bizim için önemli. O yüzden bütün oyunculara ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Sezon başında belki de ümit olarak çok fazla beklenti yoktu. Hem medyadan hem de taraftarlarda beklenti çok yüksek değildi ama buradaki hocalarımız ve biz oyuncular olarak bunu bir şekilde başardık ve seviyeyi bir yere kadar getirebildik. Sezon uzun, bu dönem de onlardan bir tanesi. Süper Kupamız var. Süper Kupa'yı almak istiyoruz. Kritik bir dönem; iyi hazırlanacağız. Fiziksel olarak hazır olmamız lazım."