Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk'tan bomba paylaşım! MHK Başkanı Lale Orta'yı hedef aldı

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir'e elenen Galatasaray'da hakem yönetimine büyük tepki vardı. Son olarak sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk, üzerinde "Süper Lig Lale Orta Sezonu" yazılı MHK Başkanı Lale Orta'nın fotoğrafının olduğu bir görsel paylaştı.