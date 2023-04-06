Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk'tan bomba paylaşım! MHK Başkanı Lale Orta'yı hedef aldı
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Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir'e elenen Galatasaray'da hakem yönetimine büyük tepki vardı. Son olarak sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk, üzerinde "Süper Lig Lale Orta Sezonu" yazılı MHK Başkanı Lale Orta'nın fotoğrafının olduğu bir görsel paylaştı.
Galatasaray ile Başakşehir, Türkiye Kupası çeyrek final turunda Nef Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 3-2 kazanırken, sarı-kırmızılı camiaya hakem yönetimine ateş püskürdü.
NİHAN BURUK SESSİZ KALMADI
Başakşehir'e 3-2 yenilen Galatasaray, Türkiye Kupası'na çeyrek final turunda havlu attı. Sarı-kırmızılılarda maç sonu hakem yönetimine tepki gösterilirken, Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk'tan da sürpriz bir paylaşım geldi.
"SÜPER LİG LALE ORTA SEZONU"
Nihan Buruk sosyal medya hesabından üzerinde "Süper Lig Lale Orta Sezonu" yazılı MHK Başkanı Lale Orta'nın görselinin olduğu bir fotoğrafı paylaşarak, Başakşehir maçında verilen kararlara isyan etti.