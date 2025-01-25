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Okan Buruk'tan taraftarların tepkisine yanıt

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor karşılaşması öncesinde Dinamo Kiev maçındaki tepkiler hakkında konuştu. Buruk, "Futbol içinde homurdanmalar var. TV başında bile ses çıkarıyorsun. Bu sesler var. Önemli olan oyuncuların etkilenmemesi, etkilenmediler de. Antrenman performansına bakınca etkilenmediler. Kendimize, takımımıza, seyircimize güveniyorum" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Buruk, Dinamo Kiev maçındaki tepkiler hakkında konuştu.

"FUTBOLUN İÇİNDE HOMURDANMALAR VAR"

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde;

Son maçtan sonra özellikle burada bazen yanlış anlaşılmalar oluyor. Beraberlik, 3-3 sonrası geri pas oynadığınızda, oyuncu girişinde çıkışında tribünden sesler gelebiliyor. Tüm tribüne mal etmemek lazım. Bunu çok kötü bir şey gibi görmemek lazım. Futbol içinde homurdanmalar var. TV başında bile ses çıkarıyorsun. Bu sesler var. Önemli olan oyuncuların etkilenmemesi, etkilenmediler de. Antrenman performansına bakınca etkilenmediler. Kendimize, takımımıza, seyircimize güveniyoruz. Seyircimiz her zaman büyük itici güç. Buradaki atmosferler hep çok büyük oldu. Galatasaray seyircisi her zaman Galatasaray'ın yanında. İnişler çıkışlar olacak. Yediğimiz gol ve defans üzerinden konuşuyoruz ama yarattığımız pozisyonları, attığımız golleri, Avrupa Ligi'nin en iyisi Galatasaray'ı az konuşuyoruz. Son maçta rakibin kaçırdığı golü hatırlamıyoruz. Tabii ki kolay goller yedik. Taca mı çıktı, kornerden yedik, yan ortadan yedik. Bunlar golle sonuçlanabiliyor. 10 tane pozisyon verip rakibin atamadığı maçlar oluyor. Bu da defansif olarak iyi olduğunuz anlamına gelmiyor. Önemli olan oyunun geneline bakmak. Doğruları yanlışları değerlendiriyoruz. Geçen sene ile bu sene arasındaki farkları değerlendiriyoruz. Konuşuyoruz, tedbirler alıyoruz.

"6 PUAN ÖNDEYİZ, İYİ OYNUYORUZ"

Bugün rakipte geçiş oynayabilecek Ndao, Yusuf ve Kramer gibi üç oyuncu var. Geçişleri engellememiz gerekiyor. Kaan'ın Torreira ile birlikte kullanacağız. Kaan'ın oyun kurarken yeteneğini kullanacağız. Bize karşı birçok takım yüksek top oynuyor. Torreira'nın öne doğru katılma oranı artabilir. Sallai'yi sağ bekte kullanacağız. Hücumda etkili. Savunmada iyi. Öndeyken de belki duygusal biçimde atağa gidelim oluyor. Maçı doğru şekilde yönetirsek kazanmak için birçok şeye sahibiz. 6 puan öndeyiz. Lideriz. Sezon başı bunu bize verseler kabul ederdik, aşağısını bile kabul ederdik. Avantajlı olan biziz. İyi futbol oynuyoruz."

"AHMED KUTUCU HAZIR GELDİ"

Ahmed Kutucu transferine değinen Buruk, "Ahmed Kutucu hayırlı olsun. Ligin formda oyuncularından biri. Onun bize katılması, kadroda olması bizim için değerli. Yöneticilerimize teşekkür ediyorum, bu maça yetiştirdiler. Bugün onu kullanabiliriz. Kanat, forvet, ikinci forvet, Schalke'de sekiz bile oynadı. Formda oyuncu. Çok çabuk adapte oldu. İçeride arkadaşları var. Güzel transfer oldu. Sara da kadroda. Bugün de kadroya aldık. Oyunun gidişatına göre kullanmak istiyoruz. Son maça göre sayımız yüksek. Bir önceki maça göre dört tane artımız var. Oyuna hamle yapmak için çok önemli olacak" sözlerini sarf etti.

Okan Buruk'tan taraftarların tepkisine yanıt
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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