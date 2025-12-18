Okan Buruk'tan iptal edilen golleri hakkında objektif yorum

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1-0 kazanılan RAMS Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"PSİKOLOJİK ANLAMDA ÖNEMLİ"

Mücadeleyi değerlendiren Okan Buruk, "Gruptaki ilk maç, iyi ve formda bir takıma karşı oynadık. Kupayı kazanmak için mücadele eden bir takıma karşı kazanmak sevindirici. Devre arası değişiklik planlamamızı yapmıştık. Maça iyi başladık, golle başladık. Devamında pozisyonlar da vardı, ikinci golü bulabilirdi. Rakibimiz de hep gole yakındı. Beraberlik şansına hep yakın oldular, biz de ikinci gole yakın olduk. Maalesef ikinci golü atamadık ama beraberlik golünü de yemedik. Günay'ın kurtarışları, savunmanın önemli müdahaleleri oldu. Daha az oynamış birkaç oyuncumuzla oynadık. Yorgunlukları oldu, değişiklik yaptık. Günün sonunda kazanmak güzel. Psikolojik anlamda her maçı kazanmak önemli." dedi.

"YENİ FORMATIN EN SIKINTILI YERİ BURASI'

Transfer dönemi hakkında konuşan Okan Buruk, "Sonradan girmekle maça başlamak arasında fark var. Bugün Ahmed Kutucu'nun maça başlaması, erken golü atması, güvenli oynaması daha iyiydi. O performans anlamında iyi işler yaptı. Gökdeniz uzun süredir oynamıyordu, çok koştu, çok mücadele etti. Arda'ya hep süre verdik, Kazımcan'a son dönemde süre verdik. Transfer dönemi kadro yapısıyla ilgili önemli bir ders aldık, üst üste 8-9 oyuncunun eksilmesi ders oldu. Bunu daha önceki yıllarda zaman zaman yaşadık, olabiliyor. Zorluğu şu oluyor; herkes sağlam olduğunda kim oynayacak? Elit oyuncular var kadroda. Bazen de herkes aynı anda olmuyor. Dünyada birçok takımın başına geliyor, ilk takım biz değiliz. Doğru veya yanlış eleştiriler var. Biz de geriye dönüp kendimizi yargılıyoruz, neyi daha iyi yapabilirdik diye. Bu yeni Şampiyonlar Ligi formatında 28 Ocak'a kadar bu kadromuzu korumak zorundayız. İki önemli maça çıkacağız. Bu kadroyu korumamız lazım. Transfer dönemi içinde transferler yapacağız. Transferleri de orada oynatamayacağız. Şampiyonlar Ligi kadrosunda kim olacak, ona da karar vermeliyiz. Oyuncularla ilgili kararlarda 28 Ocak'ı düşünmeliyiz. Bazen oyuncularla görüşüyoruz, takımlar '28 Ocak'a kadar beklemek zorundayız, çünkü Şampiyonlar Ligi var' diyorlar. Yeni formatın en sıkıntılı yeri burası. En azından 1 oyuncu yazabilmeliydiniz, önümüzdeki sene bu tartışılır belki." ifadelerini kullandı.

"BUNU YAPAN BAŞKAN HATIRLANIR"

TFF Başkanına seslenen Okan Buruk, "Genç oyuncuların oynama, geçişteki problemlerinin nedeni belli. Tüm dünya ikinci takımları kullanıyor. Biz kiraya verdiğimiz oyunculardan faydalanamadık. Belki tek tük, 2-3 tane güçlü dönen oyuncu söyleyebiliriz. Yüzde 90 giden oyuncu, daha da kötü şekilde geri dönüyor. Çünkü sizin kontrolünüzde değil, süre bulamıyorlar, şartlar ve her şey farklı. Acilen ben TFF'ye sesleneyim, ikinci takımların 3. Lig'den mi olur, başlaması. Bunu yapmak isteyen olursa Galatasaray olarak sistemin içerisinde olmak isteriz. Almanya, Portekiz, İspanya böyle. Oyuncu yetiştiren liglerde bu var. Buna bir an önce başlamalıyız. Bunu başlatan TFF başkanı, 10 sene sonra bile hatırlanır." sözlerini sarf etti.

"GOLÜMÜZ VERİLMEDİ AMA KARAR DOĞRUYDU"

Okan Buruk, iptal edilen golleri hakkında "Genel olarak güzel geçti. Oyuna başlangıcımızı gayet beğendim. 1-0'ı da bulduk. Pozisyonlar, arkasından verilmeyen golümüz vardı ama Halil Hoca'nın kararı doğruydu." yorumunu yaptı.

"PUAN FARKINI ARTIRMAK İSTİYORUZ"

Süper Lig'deki Kasımpaşa maçı hakkında da konuşan Buruk, "Kasımpaşa takımı, son 2 maçta Emre Hoca ile 0-0 berabere kaldı. Savunmayı yapan, oynamaya çalışan bir takım. Puan almaya çalışacaklar. Ara kısa tabii, 3 gün var. Rotasyonun nedenlerinden biri 3 gün sonra maç olmasıydı. Puan farkını artırmak istiyoruz. Rakipler yaklaşmak isteyecek. Kritik maç. İlk yarıyı lider bitirmek adına çok önemli maç." şeklinde konuştu.