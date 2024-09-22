Okan Buruk'tan Fenerbahçe Galibiyeti Üzerine Açıklamalar

Galatasaray, Süper Lig'in 6'ncı haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Okan Buruk, "Top bizdeyken ve rakipteyken neler yapabileceğimiz oyuncularımızla konuşmuştuk. Bu planları ilk yarı net şekilde oynadık. İçeriye 2-0 ile girdik. İlk golü atmak bizim için önemli. Maximin'in geçişleriyle verdiğimiz pozisyonlar oldu. Maximin savunmada önde kalan bir oyuncu onun arkasını kullanmak istedik. Özellikle ilk yarı yüksek top oynadık. Rakibimizi kolay şekilde çözdük ama yüksek toplar bizim için başarılı değildi. Geçen seneye baktığımızda bu maç daha zevkli oldu. Maçın sonunda defansif dizilişe geçtik. 1 haftada 3 maçı aşağı yukarı aynı oyuncularla oynadık. Yorgunluk maçın sonuna doğru ortaya çıktı. Rakibimizin de önemli pozisyonları oldu. Çok önemli ve değerli bir galibiyet aldık. Büyük Galatasaray camiasına bu galibiyeti armağan etmek istiyorum. İki takımı da tebrik etmek gerekiyor. İki takımdan da oyun anlamında iyi işler çıktı. Kavga ve dövüşün olmadığı bir maç oldu. Maçı doğru şekilde bitirdik. Güzel bir gece oldu bizim için" ifadelerini kullandı.

'TRANSFER DÖNEMİNİ BİTİRİNCE DAHA GÜÇLÜ OLDUK'

Transfer dönemi sona erdikten sonra daha da güçlendiklerini aktaran Okan Buruk, "Son haftalarda bütün dünya futbolcuların üzerine yüklenen yükten şikayetçi. Aynı şeyleri ben de söyledim. Biz oyuncular geldikten sonra Süper Kupa maçı koyuldu. Kazalar yapabiliyorsunuz. Ben de hatalar yaptım. Takımım da hatalar yaptı. Bizim gibi bir takım Şampiyonlar Ligi'ne katılamıyorsa… Ne kadar eksik olursak olalım bizim Şampiyonlar Ligi'ne katılmamız gerekirdi. Ama bu bir süreç. Transfer dönemini bitirince daha güçlü olduk. Daha rahat ve güvenliyiz. Zorlu bir transfer dönemi geçti. İki senenin şampiyonu olarak inanılmaz bir baskı var. Bu isteğin gayet normal karşılanması gerekiyor. En iyisini istiyorlar. Biz de en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Artık daha takımız ve bir birimizi tanıyoruz. Bugün kulübede çok değerli oyuncular var. Hepsi oynatabileceğimiz oyuncular. Hem Türkiye hem Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz. Avrupa Ligi'ne odaklanmamız gerekiyor. Yeni bir yarış bizim için Çarşamba günü başlıyor" şeklinde konuştu.

'SARI KARTLARIN DOĞRU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

Maçtaki hakem yönetimini değerlendiren Buruk, "Mourinho ile maç öncesi ve sonunda tokalaştık. Bizim gibi üst düzey hocalara yakışır şekilde. Sarı kartların doğru olduğunu düşünüyorum. Penaltıda da bir müdahale var. Bunu kulübede ekrandan net şekilde gördüm. Dikkatli olduk ve ikinci sarı kartı görmedik. Maçın geneli temiz bir karşılaşma oldu. Hakem yönetimini yüzde yüz değerlendiremem ama kararları doğru şekilde verdiğini düşünüyorum" sözlerini sarf etti.

'MOURİNHO'YU BAZI DEMEÇLERİNDE SUÇLAYAMAYIZ'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kendisi ve Galatasaray hakkında yaptığı açıklamaların sorulması üzerine Okan Buruk, "Objektif olarak baktığımızda son iki senenin şampiyonu ve ligin en iyi kadrosuna sahip takımlardan birine karşı böyle açıklama yapmak normal. Kendisine olaylar nasıl anlatılıyor bilemeyiz. Mourinho'yu bazı demeçlerinde suçlamamalıyız. Bu da bir strateji aslında. Bazı teknik adamlar daha çok yapıyor. Bizim için önemli motivasyon Fenerbahçe'yi yenmekti. Rakibin teknik adamının kim olduğu çok önemli değil" cevabını verdi.

'YUNUS'UN DAHA FAZLA MERKEZE GİRMESİNİ İSTEMİŞTİK'

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Yunus Akgün'ün performansını yorumlayan Buruk, "Maç öncesi Yunus'un daha fazla merkeze girmesini istemiştik. Ama bazen statik kaldık. Sara da bazen statik kaldı. Bu şekilde Mertens'i de boş buluşturduk. Yunus'tan istediğim topa daha çok dokunmasıydı. Gol de önemliydi. 2-0'ın rahatlığıyla daha iyi oynadığımız bölümler de oldu. Yunus'un performansından çok memnunum. İyi gidiyor. Arka arkaya oynamaya ihtiyacı vardı" dedi.