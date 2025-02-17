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Okan Buruk'tan derbinin hakemi için flaş sözler: İsterse uzaydan gelsin

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-1 kazandıkları Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından haftaya oynanacak Fenerbahçe derbisi hakkında konuştu. "Derbide yabancı hakem ister misiniz?" sorusu sorulan Buruk, "Ben teknik direktörüm. Başkan, yönetici değilim. Sahaya bakıyorum ben. VAR'da da olsa, orada da olsa, uzaydan da gelse ben saha içine odaklanacağım" yanıtını verdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda aldıkları 2'lik Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Buruk, haftaya oynayacakları Fenerbahçe derbisi hakkında da konuştu.

"BİZE YAKIŞMAYACAK HATALAR YAPTIK"

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde;

"İlk 5-10 dakika iyi oynayacak gibi göründük ama çok kötü oynadık. Kanat beklerin rakip beklere baskısını istiyorduk. Barış ve Franky geriye gömülünce bunu yapamadık. Top bizdeyken de çok kötü işler yaptık. Bizim seviyemizdeki bir takıma yakışmayacak pas hataları yaptık. Hatalar oldukça rakip de oyuna girdi.

"DERBİYE DAHA RAHAT ÇIKACAĞIZ"

İkinci yarı sistemi değiştirip dörtlüye döndük. Biraz daha topa sahip olduk, hemen golü bulduk. Gol sonrası hemen Lemina'yı alacaktım ama rakibimizin golü geldi. Lemina girdikten sonra topa daha iyi sahip olduk, daha iyi oynadık. Maçın sonunda da golü bulduk. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Üst üste çok maç yapıyoruz. Yorgunluklar, moral bozuklukları zor oluyor. Bu galibiyetin getirdiği moralle AZ ve Fenerbahçe maçlarına daha rahat çıkacağız.

"ÇOK DEĞERLİ OYUNCULAR"

Oyuncular golden sonra sevinci benimle paylaşmak istedi. Onlar çok değerli oyuncular. Bu seneki şampiyonluğumuzu da inşallah onlarla beraber kazanacağız.

"ÖNCE AVRUPA, SONRA FENERBAHÇE"

Icardi takımın saha içi, saha dışı önemli karakterlerinden biriydi. Onun getirdiği şeyleri özlüyoruz. Jakobs, Yunus'un dönmesini bekliyoruz. Morata sakatlandı biliyorsunuz. Önce Avrupa maçını sonra Fenerbahçe maçını düşünüyoruz.

FENERBAHÇE DERBİSİ İÇİN AÇIKLAMA

Fenerbahçe maçı inşallah güzel bir maç olur. Bir dünya derbisi. Çok fazla provokasyonun olmadığı, güzel bir maç olmasını diliyorum.

"FENERBAHÇE MAÇINDA GÖRDÜK"

Zor bir maç bekliyorduk. Rakibimiz iyi bir takımdı. Rizespor'un Fenerbahçe maçındaki performansı ortada. Hakem hataları olmasa oradan da iyi bir sonuçla ayrılabilirlerdi.

"YİNE YENMEK İSTİYORUZ"

Bugünkü maç bizim için öz güven anlamında önemliydi. Bir sonraki maçta puan farkını 9'a yükseltmek istiyoruz. İlk yarıda rakibimizi 3-1 yenmiştik. Yine yenmek istiyoruz.

"İKİ MAÇTIR TAKIMI BEĞENMİYORUM"

Alkmaar ve bu maçtaki oyunumuz çok hoşuma gitmedi. Bu sistemi oynuyorsak benim istediğim gibi oynamalıyız. Bugünkü düşüncelerimden birisi Frankowski'nin kanat bek olarak çok etkili oynamasıydı. İlk yarıda dizilişten çok bireysel performanslarımız kötüydü.

"HAKEM İSTERSE UZAYDAN GELSİN"

  • Derbide yabancı hakem ister misiniz?

Ben teknik direktörüm. Başkan, yönetici değilim. Sahaya bakıyorum ben. VAR'da da olsa, orada da olsa, uzaydan da gelse ben saha içine odaklanacağım. Kararı TFF ve kulüpler verecektir. Hepimiz çok akıllıyız. Kimse kimseyi saf zannetmesin. İnsanları kandırmayalım. Kimin kafasının arkasında ne olduğunu biliyoruz. Sahadaki hakemin pasaportu benim için önemli olmayacak."

Okan Buruk'tan derbinin hakemi için flaş sözler: İsterse uzaydan gelsin
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (9)

Haber Yorumlarıtamer durmaz:

provakasyonu yapan sesnsin okan

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Haber YorumlarıYorumların Efendisi:

Dünya derbisi dediğimiz derbiden dünyanın haberi yok.

Yorum Beğen12
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Haber YorumlarıArif İnanç:

Galatasarayin işi kesinlikle memleketimiz de kaos yaratmaktadır. Oshimen, ve hepsi eyyamci. Zaten şampiyon olmuşlar. Çok kasmaya gerek yok.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıVeysel null:

Barış Alper ve Mertens ilk 30 dk çok kötü oynamalarına rağmen bir türlü çıkarmadın onları. Sen Galatasaray taraftarının sinir uçlarıyla niye oynuyorsun Okan? Ayrıca Barış Alper i bir daha ilk 11 de görmek istemiyoruz. Mertens yine arada bir iyi işler yapıyor ama barış bu sezon sıfır üstüne sıfır çekiyor, adeta kerem aktürkoğlu nun 2. versiyonu olmuş sol kanatta sürekli top kaybediyor başka birşey yok!!!

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Haber Yorumlarıİdi Amin:

dersini alacaksın ukala dümbeleği az kaldı

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Haber YorumlarıAbdullah null:

gaysarayın horosposu

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

birileri kupaları toplarken birileri de salıncak keyfî yapar

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

mesaj yerine iletildi galiba

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