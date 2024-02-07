- Okan Buruk : "Cuma gününe kadar sol bek transferini sonlandırmak istiyoruz"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk :

"Hedefimiz kupayı kazanmak"

İSTANBUL - Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cuma gününe kadar sol bek transferini sonlandırmak istediklerini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Galatasaray evinde karşılaştığı Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'u 4-2'lik skorla mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Sözlerine Kahramanmaraş merkezli olan deprem felaketinin yıl dönümüyle ilgili konuşarak başlayan Buruk, "Öncelikle bugün ülke olarak yaşadığımız en kötü felaketinden birinin 1. yıl dönümü ve depremde kaybettiğimiz insanlarımızı önce rahmetle anıyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Yaşadıklarımızı bugün hala aynı şeyi yaşıyoruz. İnşallah bundan gerekli dersleri de çıkarmamız gerekiyoruz. Unutmadık, unutmamamız da gerekiyor. Miraç Kandili mübarek olsun" diye konuştu.

"Hedefimiz kupayı kazanmak"

Yoğun fikstürden geçtiklerini ifade eden sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Şubat ayında 8 maç oynayacağız. Burada son maçlarda biraz daha az oynayan, bölgesel olarak değişiklikler yaptık. Maç içerisinde dakikaları da bölmeye çalıştık. Yeni transferimizin ilk maçı oldu. Bu anlamda çok faydalı oldu. Hepsi güzel, kazanmak güzel. İlk yarının sonunda 3-1 yaptık. İkinci yarıda ilk yarının altında oyun oynadık. Maçın sonunda 4-2lik galibiyet. 3'ü kendi akademimizden 4 genç oyuncumuzu kullandık. Kendi içimizden genç oyuncuları sahada görmek benim için ayrı mutluluk. Hedefimiz kupayı kazanmak. Galatasaray müzesine tekrar bir kupa getirmek için Türkiye Kupası'nda aynı iddiayı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Yeni transfer Brezilyalı futbolcu Carlos Vinicius hakkında da konuşan Okan Buruk, "Carlos'un ilk maçı. Maçı bitirdi. Buraya hazır gelmişti. Takımı tanımaya ihtiyacı var. Bu bir süreç var. Golle başlaması güzel. Oyun içerisinde girdiği pozisyonlar oldu. Arkadaşlarına hazırladığı pozisyonlar oldu" dedi.

"Genç futbolcuların performansından memnunum"

Karşılaşmada süre alan genç futbolculardan memnun olduğunu ifade eden Buruk, "Genç oyuncularımız en zor dakikalarda sahada çok rahattılar. Hepsine güveniyorum. Fırsat olsa hepsini oynatabilsek. Çok geniş bir kadromuz var. Bu maçlar da bizim için şans oluyor. Onların performansından memnunum" açıklamasında bulundu.

"Cuma gününe kadar sol bek transferini sonlandırmak istiyoruz"

Transferde cuma gününe kadar vakitleri olduğunu hatırlatan Okan Buruk, "Burada ilk düşüncemiz sol bek. Oradaki alternatifler üzerinde görüşmelerimiz sürüyor. Cumaya kadar sonlandırmak istiyoruz. Bu anlamda çalışıyoruz. Bu dönemde transfer yapmak kolay değil. Kendi açımızdan baktığımızda transferlerin günlerinde Sacha'nın ayrılması, Angelino'nun çok geç ayrılması orada bizim süremizi daralttı. Devre arasında transfer zor oluyor. En iyisini yapmaya çalıştık. Sağ bek ve forvet transferi yaptık. Sırada sol bek transferi var. Onu da bitirirsek bu şekilde kapatmak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Ziyech'in 3-4 hafta içinde dönebileceğini bekliyoruz"

Sakatlığı bulunan Faslı futbolcu Hakim Ziyech'in durumu için sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Onunla ilgili kulüp açıklama yaptı. Tam olarak süreyi söyleyemeyiz. Yavaş yavaş bakacağız. Çok uzun bir süre olacağını düşünmüyorum. 2-2.5 ay yazılıyor, öyle süre beklemiyoruz. 3-4 hafta içinde dönebileceğini bekliyoruz. Ayağına kemik ödemi var. Net bir zaman vermeyeyim ama 2-2.5 ay değil" diye konuştu.

Okan Buruk son olarak Portekizli futbolcu Sergio Oliveira için ise, "O da önümüzdeki hafta dönüyor. Son yapılan kontrolleri iyi geçti. Önümüzdeki hafta saha çalışmalarına başlayacak" dedi.