Haberler

Okan Buruk: 'Beraberlik için üzgünüz, Avrupa maçına hazırlanmamız gerekiyor'

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçtan sonra yaptığı açıklamada, ofansif oyunlarının iyi olduğunu ancak gol atamadıkları için üzgün olduklarını belirtti. İyi bir takıma karşı oynadıklarını vurgulayan Buruk, maçın hakem yönetimine de eleştirilerde bulundu. Barış Alper Yılmaz'ın üzerindeki baskıyı dile getirirken, takımın adaptasyon sürecinin önemine de değindi.

GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, "Ofansif olarak iyi bitirdik ama golü bulamadık. Beraberlik için üzgünüz. İyi bir takıma karşı oynadık. Bu maçı unutup Avrupa maçına hazırlanmamız gerekiyor" dedi.

Süper Lig'in 11'inci haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadelenin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmaya iyi başlamadıklarını belirten Okan Buruk, "Baskılara gittik, pasla çıkışları oldu. Lemina'yı arkada kullanmamız baskı şiddetimizi düşürdü. Lemina'nın maçın en iyilerinden birisi olduğunu söylemem gerekiyor. Eksiklerimiz vardı. Devamını kulübeden getirmekte zorlandık. İkinci yarı iyi oynadık. Rakibimiz lig ikincisi. Cesur bir futbol oynadılar. Fatih hocayı tebrik etmek gerekiyor. İki takıma da geçiş şansları geldi. Rakip kaleye kolay gittiğimiz anlar oldu. Ofansif olarak iyi oynamış gözükebiliriz ama iyi günümüzde değildik. Son paslar, vuruşlar, bitiricilik anlamında iyi işler yapmadık. Bunları yapsak maçı rahat çözebilirdik. Onların da kazanmaya oynayan bir takım olduğunu söyleyebilirim. Hücumsal anlamda daha kaliteli geçebilirdik. Top oyunda çok az kaldı. Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz. Orada 60 dakikaları görüyoruz. Burada 48 dakika. Hakemlerin de oyunu durdurduğunu düşünüyorum. Buna çözüm üretmemiz gerekiyor. Kulüpler Birliği ve MHK bunun görüşmelerini yapıyor. Hakemlerin oyunu oynatmayı istememesi, buraya gelen oyuncunun vakit geçirmesi, topun oyunda kalma süresini azaltıyor. İki takımın da hakemin genel yönetiminde itiraz ettiği yerler oldu ama topun oyunda kalma süresini uzatabilirdi. Uzatmalar az oynandı. Ofansif olarak iyi bitirdik ama golü bulamadık. Beraberlik için üzgünüz. İyi bir takıma karşı oynadık. Bu maçı unutup Avrupa maçına hazırlanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın hakeminin maçı daha çok hızlandırabileceğine dikkat çeken Buruk, "Bence maçı doğru bir şekilde hızlandırabilirdik. Çok hızlandırmak istemedi. Öyle bir niyetleri olmadığını biliyoruz. Yavaşlaması onların işine geliyor. Deminki eleştirim zamanla ilgili. Maçın içinde kötü bir maç yönettiğini düşünmüyorum. İki takımın da itirazları oldu. Zor bir dönemden geçiyorlar. Hepsini destek olmamız gerekiyor. Benim açımdan bakarsanız 48 dakika oynanan maçtan sonra Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz. Bu sürelerden diğer sürelere gittiğinizde oyunu yavaşlatarak götürmek gerekiyor" dedi.

'BARIŞ ALPER'İN ÜSTÜNDE BÜYÜK BİR BASKI VAR'

Barış Alper Yılmaz'ın üzerinde baskı olduğunu ve bu baskıyı iç sahada daha net gördüklerini ifade eden Okan Buruk, "Üzerinde büyük bir baskı var. İç sahada net şekilde görüyoruz. Her oyuncunun üstünde baskı var. Sadece Barış değil. Barış özelinde bir önceki maçta da oyundan çıkarken bir kısmın alkışladığı, bir kısmın tepki verdiği anlar olumlu bir etki yaratmıyor. Burada hata yapmak istememek oyuncuların zorlandığı yerler olabiliyor. Barış da bunu yaşıyor. Barış'ın atacağı bir gol, yapacağı bir asist, iç sahada iyi bir oyun sezon başındaki daha rahat, özgüvenli oyunu getirecektir. Hem hücumu hem savunmayı doğru yapıyor. Üçüncü bölgede rahatlığını daha az görüyoruz. Barış'a güveniyorum. Destek olmamız gerektiğini, taraftarımız her zaman yanında. Erken gol bulabilsek rahatlığı oyuncular üstünde görebilirdik" diye konuştu.

Zor bir periyottan güçlü oyunlar oynayarak çıktıklarını söyleyen Okan Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zor periyottan güçlü oyunlar oynayarak çıktık. Sakatlar oldu ama çok fazla değil, 2 tane. Sezon başını bizle yaşamayan iki oyuncuda sakatlık oldu. Kendi sahamızda da olsa Göztepe, Bodo/Glimt, Liverpool maçlarının arasında Başakşehir deplasmanı oynadık. Çok fazla maç oynadık. Bir de 10 kişi kaldığımız Beşiktaş maçı var. Fiziksel olarak iyi işler çıkarttık. Bize gelen koşu mesafelerinde bunu net şekilde alıyoruz. Bodo maçında 120 km koşmuşuz. Yayıncı da 110 gözüküyor. Bu tür şeyler oluyor. Fiziksel ve mental olarak iyi işler yaptığımızı, daha takım olduğumuzu geç gelen transferler, adaptasyon dönemi için en tehlikeli haftalar, bu haftalar. Lider olarak devam ediyoruz. Avrupa'da da 6 puanla devam ediyoruz."

'TAKIMIN İYİLERİNDEN BİRİYDİ'

Sane'nin savunma katkısıyla ilgili gelen bir soru üzerine Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı:

"Geldiğinden beri iyi savunma yaptı. Geriye koşuları, savunma geçişlerinde etkili yaptı. Hızlı bir oyuncu. Önemseyen bir oyuncu. Alman Milli Takımı'nda, Bayern Münih'te oynamış bir oyuncu. Savunmayı nasıl yapacağını biliyor. Hücuma baskılarla, etkili gitmeye çalışıyor. Bu anlamda çok mutluyum. Bugün özellikle ikinci yarıda oyun içinde de üretken işler yaptı. Takımın iyilerinden biriydi."

'MAÇI OLUMLU BİTİRDİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM'

Beşiktaş maçıyla, bugünkü maçın başlangıçlarını benzetebileceklerini söyleyen Okan Buruk, "Orada geri düşmüştük. Kırmızı kartla 10 kişi kaldık. Pozitif bir futbol oynadık, topa sahip olduk. İyi bitirdiğimiz bir maçtı. Bugün de pozisyon anlamında üreterek bitirmeye çalıştık. Adaptasyon sorunu oluyor Şampiyonlar Ligi öncesinde ve sonrası. Bugün ligin ikincisine karşı oynadık. İstekleri iyiydi. Maçı olumlu bitirdiğimizi düşünüyorum. Önemli eksikler vardı. Aynı mevkilerde oyuncuların olmaması sonrasında Lemina'yı çekmek zorunda kaldık. Lemina'nın orta sahadaki direncinden faydalanamamış olduk" dedi.

Fikstür avantajları olduğuna dair çıkan söylentilerle ilgili düşünceleri sorulan Okan Buruk, sözlerini şöyle noktaladı:

"Fikstür olarak en rahat olduğumuz sene bu sene. Çünkü biz çekmedik. Onlar belirledi. Hiçbir fikstürün avantaj ve dezavantaj olduğunu düşünmüyorum. Oynamadan yaşayamazsınız. İlk senemde, ilk 10 hafta 7 deplasmana gittik. Sert bir fikstürdü. İkinci yarı avantajı kullanmıştık. Avantaj ve dezavantaj oynadığınız oyuna göre değişiyor. İkinci yarı Göztepe ve Trabzonspor gibi üst üste sert deplasmanlar oynayacağız. İkinci yarı bu da bizim için dezavantaj olacak."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlköğretim müfredatına yeni ders ekleniyor! Artık erken yaşta öğrenecekler

İlköğretim müfredatına yeni ders! Artık erken yaşta öğrenecekler
Mbappe'den Arda Güler'e övgü dolu sözler

Mbappe'den Arda için flaş itiraf
Volkan Demirel, Gençlerbirliği kariyerine kötü başladı

Yeni takımıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç
25 suç kaydı olan saldırgan serbest! Son rezilliği de yanına kâr kaldı

25 suç kaydı olan saldırgan serbest! Son rezilliği de yanına kâr kaldı
İlköğretim müfredatına yeni ders ekleniyor! Artık erken yaşta öğrenecekler

İlköğretim müfredatına yeni ders! Artık erken yaşta öğrenecekler
İlk kez o ülke uyguladı! Nesiller arası sigara yasağı

İlk kez o ülke uyguladı! Nesiller arası sigara yasağı
Galatasaray, ligde 22 maç sonra gol bulamadı

Kaçan goller pahalıya patladı! 22 maç sonra bir ilk
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde asılı halde ölü bulundu

11 bin yıl hapsi istenen Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu
Altında işler karıştı! Dev bankalar tahminlerini güncelliyor

Altında işler karıştı! Dev bankalar tahminlerini güncelliyor
Cadılar bayramı kutlaması için seçtikleri şehir olay

Cadılar bayramı kutlaması için seçtikleri şehir olay
Güllü soruşturmasında tüyler ürperten iddia: Çocuğumu, annemi öldüreceğim

Güllü'nün kızının korkunç planı tanık ifadesinde ortaya çıktı
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstanbul' mesajı

Yurdun en büyük millet bahçesi açıldı! Erdoğan'dan "İstanbul" mesajı
Derbi öncesi Beşiktaş'ta silahlı çatışma çıktı! 1 taraftar yaralı

Dev derbi öncesi stat önünde silahlı çatışma çıktı! Yaralanan var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.