Okan Buruk: Bu kadar önemli bir takımı ikinci kez yenmek gurur verici / Haber eklendi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında sahasında İngiliz ekibi Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Sözlerine Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak'ın vefat etmesi üzerine baş sağlığı dileyerek başlayan Okan Buruk, "Önemli bir geceydi bizim için. Rakibimiz Avrupa'nın en önemli takımlarından biri. Şampiyonlar Ligi'nde rakibimize karşı bir maç kazanmıştık ama bu maçın daha farklı hikayesi oldu. Rakibimizin iyi başlaması ve nasıl devam edeceği çok önemliydi. Genel olarak oyun içerisinde iyi başlamasak da oyunu pozitif anlamda bize çevirdi. Güzel maç oldu. Aslında çok fazla pozisyon oldu. ilk 15 dakikada rakibi karşılamakta sıkıntı yaşadık. Bence iyi bir maç oldu. Türk futbolu ve ülke puanı için değerli. Bu kadar önemli bir takımı ikinci kez yenmek gurur verici. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Statta inanılmaz bir atmosfer oluşturan taraftarımıza da teşekkür edeceğim. Keşke deplasman maçında da yanımızda olabilselerdi. Bu bize ekstra bir güç katacaktı. Ama biz onlar için en iyisini yapmaya çalışacağız. Hiç merak etmesinler" diye konuştu.

'İLK GALİBİYETİN DE ŞANS OLMADIĞINI GÖSTERMİŞ OLDUK'

Takımdaki her oyuncunun çok iyi savunma yapması gerektiğini söyleyen Buruk, "Gabriel Sara ve Osimhen'den başlayan ön alandaki kapatmaları, hem merkezdeki orta saha oyuncularını kapatmaları hem de devamında kaleci ve stoperlere baskıya gitmeleri önemliydi. Oyunun başında rakibimiz kaleciden Gomez'e uzun toplarla geçmeye çalıştı. Bir opsiyonları oydu. Ismail Jakobs'la kapatmaya çalıştık. Genel olarak iyi savunma yaptık. Savunma yapmak zorundayız. Liverpool ile oynuyorsanız, bu kadar iyi oyunculara karşı oynuyorsanız her oyuncu çok iyi savunma yapmak zorunda. Top bizdeyken iyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum. Girdiğimiz pozisyonlarda ikinci golü bulabilirdik. Rakibimize karşı erken golü bulduktan sonra maçın sonuna kadar girdiğimiz pozisyonlarla bence eşit bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. İlk galibiyetin de şans olmadığını göstermiş olduk. Bizim için yeni bir sayfa deplasmandaki maç. Orası çok önemli bir atmosfer ve stadyum. Rakibimizin iç sahadaki performansları bazen değişse de bu maç için özellikle hazırlanacaklar. Bir avantajımız 3 gün önce Beşiktaş derbisi oynamıştık. 10 kişi oynamıştık. Bugün hafif bunun yorgunluğu üzerimizde vardı. Bu sefer rakibimiz 3 gün önce Totthenham'a karşı oynayıp bizle karşılaşacaklar. Belki bu anlamda br avantajımız olabilir" ifadelerinde bulundu.

'ORADA DAHA DEĞİŞİK BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR'

Rövanş maçının daha farklı olacağını ifade eden Buruk, "Rakip kaleye gittiğimiz, tehlike oluşturduğumuz fırsatlar olduğunu düşünüyorum. Son paslarda 1-2 tane hatamız oldu. Şutları kötü çıkarttık. Barış sola geçtikten sonra biraz daha dikine, birebirleri çok daha iyi kullandı. Bence o da etkili oldu. Bir tane sayılmayan golümüz vardı. Mağlup olan takımın 12 kez ceza sahası içerisinde topla kalması bizim iyi savunma yaptığımızı ve rakip sahaya da doğru bir şekilde gittiğimizi gösteriyor. Orada daha değişik bir maç bizi bekliyor. Bu maçın ikinci yarısında belki doğru çıksaydık ikinci golü bulma şansımız da yüksekti. Ama rakibimiz de en ufak şans verdiğinizde kalenize geliyor" dedi.

'DÜN DURAN TOPLARLA İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZ VARDI'

Duran toplara çalıştıklarını ifade eden 52 yaşındaki teknik adam, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir kere ofansif duran toplarda çok iyi bir takım. Özellikle Van Dijk ile çok etkililer. Defansif duran toplarda da Liverpool'a karşı kafa vuruşları yapan takımlar vardı. Biz bu golü atmaya çalıştık. Golü de başardık. Dün bununla ilgili çalışmalarımız vardı. İkinci maç için biraz daha fazla çalışıp rakibimizi daha zor durumlara sokabiliriz."

'İYİ SAVUNMA YAPSANIZ DA SİZİ GEÇEBİLİYORLAR'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Liverpool'un pas alışverişini kırmaya çalıştıklarına değindi. Çok iyi oyunculardan kurulu bir takım olduğunu ifade eden Buruk, "Geçen maç rakibimiz iki tane kanat oyuncusuyla oynamıştı. Bu sefer Wirtz ile oynayınca, onu daha geriye kadar soldan sağa getirerek oyun kurmada kullanmaya çalıştılar. Maçın başında aslında bildiğimiz halde bunu belki bir 10-15 dakika buna tam adapte olamadık. Daha sonra özellikle stoperlerin rotasyonuyla öne doğru baskıları doğru şekilde çıktığımızda rakibimizin özellikle pas alışverişlerini kırmaya çalıştık. Çok kaliteli oyunculara karşı oynuyoruz. Onların bireysel yeteneklerini ortaya koyduğunuzda siz iyi savunma yapsanız da sizi geçebiliyorlar. Oyunu kurmaya çalışan takıma karşı bazen maçın başında zorlandık ama ben geri kalan kısımda baskıları doğru yaptığımızı düşünüyorum" yorumlarında bulundu.

'BUGÜN DOĞRU BİR ŞEKİLDE RAKİBİMİZLE BAŞ ETTİK'

Her takımı yenebileceklerine inandığını söyleyen 52 yaşındaki tecrübeli teknik adam, "Son 16'da olan her takım güçlü olduğu için burada oluyor. O yüzden rakibimiz ne kadar güçlü bir takım olsa da, turun favorisi olsalar da biz özellikle Juventus maçında bunu gösterdik. Eğer inandığımızda, taraftarımızla oyunumuzu birleştirdiğimizde ve bireysel yetenekleri ortaya koyduğumuzda çok iyi bir kadroya sahibiz. Çok iyi oyunculara sahibiz. En iyisini yaptığımızda onlarla baş etme şansımız oluyor. Bence bugün doğru bir şekilde rakibimizle baş ettik. Ama şimdi deplasman maçı var. Rakibin seyircisinin olacağı, onların önünde oynayacağımız bir maç. Ama burada tabii ki bazen rakibinizin gol atma isteği, gol atmak zorunda olması size şanslar yaratabilir. Bu şansları yaratıp öncelikle orada gol atarak başlarsak rakibin o baskısının seyircisiyle birlikte kuracağı oyunun üstesinden gelebiliriz. Çok önemli oyunculara sahipler. Çok zorlu bir maç bizi bekliyor. Ama inanıyoruz. Her takımı yenebileceğimize, geçebileceğimize inanıyoruz. Orada da bunu göstermek çalışacağız. Ama bence özgüvenli de olmak gerekiyor. Bunu Juventus maçında yaşadık. Sadece skoru korumaya çalışırsanız oyun olmuyor. Oynamamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

'DAVINSON SANCHEZ'İN SARI KARTININ YANLIŞ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

Davinson Sanchez'in cezalı duruma düşmesi üzerine de konuşan Okan Buruk, sözlerini şöyle noktaladı:

"Birincisi Juventus maçı tecrübe oldu. Nasıl olsa 3 gol yemeyiz diye de düşünebiliyorsunuz. Ama futbolun içerisinde her şey var. Davinson Sanchez'in sarı kartının yanlış olduğunu düşünüyorum. Neden gösterdiğini çok anlayamadık. Herhalde hiç kimseye sarı kart göstermedim, bir tane sarı kart gösteriyim diye düşündü hakem ama bir oyuncumuz cezalı duruma düştü. Stoper mevkinde kimle oynayacağız bu önem kazanıyor. Düşünüp karar vereceğiz. Eksik olmasaydık Singo'yu birçok pozisyonda kullanma şansımız oluyordu. Önemli bir gece yaşadık. En az hasarla atlatmamız da bu gecenin güzel yanlarından biriydi."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı