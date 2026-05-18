Okan Buruk: 3-0'lık derbi şampiyonu belirledi

GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, "Şampiyonlar Ligi'yle birlikte çok fazla maç oynadık. Bizim için en kritik maç Fenerbahçe. 3-0 kazandığımız Fenerbahçe maçıydı bence. O gün çıktığımız, o gün kazandığımız maç bu seneki şampiyonu belirledi" dedi.

Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasında Galatasaray, deplasmanda konuk olduğu Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Okan Buruk, "Bugün çok uzun bir sezonun sonuna geldik. Geçen hafta şampiyonluğumuzu ilan etmiştik. Bugün son maça çıkarken de tabii ki hedefimiz kazanmaktı. Maç öncesi de söyledim. Özellikle milli takımda oynayacak ve sezonda bizle çok fazla maç oynamış Yunus, Barış, Abdülkerim ve Uğurcan gibi dört tane oyuncumuzu bugün değerlendirmedik. Hem onlar dinlenmek istedi hem de bu sene hep sakatlıklarla, zaman zaman iğneyle, zaman zaman ağrılarıyla oynayan bu dört oyuncumuz bize hem Türkiye Ligi'nde hem Şampiyonlar Ligi'nde çok büyük bir hizmet etti. Bir de hizmet edecekleri Dünya Kupası var. Oraya daha hazır olmaları için onları dinlendirdik. Çünkü kısa bir süre sonra toplanacaklar. Torreira'nın durumunu biliyorsunuz. Geçen hafta o da olumsuz bir şey yaşamıştı. O da bir an önce ülkesine gitmek istedi. Osimhen cezalıydı ama yine iyi bir kadroyla sahadaydık. Maçın başından sonuna kadar gol atmayı denedik. İki tane direkten dönen topumuz, hem bizi 1-0 öne geçirebilecek hem de 1-1'i yakalayabileceğimiz iki tane fırsatımız vardı. Daha çok üretebilir miydik ? Evet, üretebilirdik. Ama rakibimizin de özellikle savunmayı çok iyi yapması, iyi kapanması, çünkü onlar için tabii ki bu bir final maçıydı. Ligde kalmaları için çok önemli bir maçtı. Özellikle ikinci yarı geride beklediler, iyi kapattılar. Daha az gol şansı verdiler bize ve günün sonunda bu maçı çeviremedik. Ben sezon boyunca çok uzun bir maratondan sonra bugün de burada en iyisini yapmaya çalışan oyuncularımı kutlamak istiyorum. Zorlu bir sene geçirdik. Avrupa'da son 16'yı oynayan, Türkiye'de şampiyon olan… Avrupa'da biraz daha yukarılara gitmeyi tabii ki isterdik ama genel olarak baktığımızda elimizden geleni yaptığımız çok uzun bir sezonu bitirmiş olduk. Hedefimiz bundan sonra yeni sezon için bir kadro kurmak. Onun için transfer çalışmalarına zaten başlamıştık. Bundan sonra da bu transfer çalışmalarına hız vereceğiz" diye konuştu.

'MEVCUT KISITLAMADA ÖZELLİKLE BİZİM GİBİ BİR TAKIMIN İŞİNİ ÇOK ZORLAŞTIRACAK BİR KURAL GELDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

Gelecek sezon devreye girecek yabancı oyuncu kuralı hakkında da konuşan Buruk, "Bugün bu anlamda önemli bir gün. 17 Mayıs her sene kutladığımız, andığımız, bir Türk takımının kupa kazandığı gün. Gerçekten çok değerli bir gündü. Çok önemli bir finaldi. O. Finalde Emre hoca oynamamıştı, cezalıydı ama ben oynamıştım. Ama oraya gelirken de Emre hocanın önemli bir payı vardı. Galatasaray'ın aslında genlerinde olan Avrupa'da oynamak, Avrupa'da başarı, Türk olmayan takımları yenmek. Bunun için çok fazla çalışmamız gerekiyor. Şampiyonlar Ligi, geçmişe göre her sene çok daha zorlaşıyor. Takımlar arasındaki kadro değeri gitgide artıyor ve özellikle burada Premier Lig, İspanya Ligi ve Fransa Ligi gibi ligleri sayabiliriz. Buradaki takımların çok güçlendiği, Türk takımlarının da onlara yaklaşmak için mesafe kat ettiği bir yerdeyiz. Ben bu sene önemli bir mesafe kat ettiğimizi düşünüyorum. Bundan sonra tabii ki oralara ulaşmak için aynı çabaları vereceğiz. Ama burada oyuncu kalitesi ve oyuncu seçimleri çok önemli. Yarışmak için gerçekten oradaki takımlara yakın kadrolar kurmanız gerekiyor. Biz mesela hep şunu konuşuruz: Türkiye Ligi'ne göre Galatasaray'ın kadro değeri tabii ki çok yüksek. Ama baktığımızda şimdi Premier Lig'de neredeyse üç dört takımlar o kadro değerine ulaşmış durumdalar. O yüzden her şey kadro değeri demek değil tabii ki. Buna yüzde 100 katılmıyorum. Ama dediğim gibi, bir Türk takımı olarak daha yukarılara gitmek için onlara yakın işler yapmak gerekiyor. Bu uzun vadeyle düşünülebilir tabii ki. Bir yapılanma içerisinde düşünülebilir. Kısa vadede daha hazır oyuncular alarak da bunu yapabilirsiniz. Şu anda geçtiğimiz hafta açıklanan yeni yabancı kuralıyla bence önümüzdeki transfer dönemi hepimiz için çok zor geçecek. Özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflerimize ulaşmak için. Bence yeni açıklanan yabancı kuralı bu hedefleri biraz daha zorlayacak, biraz daha ileriye atacak. ve takımların burada Avrupa'daki başarıları, "Her sene Avrupa'da başarılı mı oluyorsunuz?" diyeceksiniz belki ama bu da bir süreç. Orayı oynamak, oralarda kalmak, oralara alışmak. Galatasaray takım olarak bu sene güzel bir sene geçirmiştik. Bunun üstüne kadro kalitesini artırmak için tabii ki düşüncelerimiz vardı. Ama dediğim gibi, yeni yabancı kuralı burada elinizi kolunuzu artık bundan sonra bağlıyor. Her sene değişiyor biliyorsunuz. Her sene kural değişiyor, her sene başka kurallar. Burada da takımların çok zorlandığını, belki maddi olarak da değişen kurallarla çok büyük zararlar gördüğünü düşünüyorum. Şimdi dört tane genç oyuncu alma şansınız var. Bizim şu anda elimizde Renato Nhaga ve sözleşmesi biten kiralık oyuncuları saymıyorum. Sözleşmesi biten oyuncularımızla zaten tam 10 tane oyuncumuz oluyor. Icardi ve Lemina da kaldığında tabii ki onlarla görüşülüyor. Lemina ile özellikle bir yere gelindi. Icardi ile başkanımız görüşecek tabii ki. Ama mevcut düzende zaten 10 yabancımız dolu oluyor ve sadece üç tane 23 yaş altı oyuncu alma şansınız oluyor. Buradaki en iyi oyuncular da Türkiye'ye çok fazla gelmek istemiyor açıkçası. Sizin en çok seçebileceğiniz bu tecrübede oyuncular veya çok yüksek paralar. Artık Avrupa'da konuşulan en ucuz oyuncu 20 milyon, 30 milyon, 40 milyon. Böyle 50, 60, 70 diye gidiyor. Galatasaray takımı geçen sene tabii ki Osimhen'i almıştı 75 milyona ama baktığımızda bu sene Osimhen'in fiyatı çok ucuz kalıyor 75 milyon geçen seneki transferlerden sonra. O yüzden transfer yapmak zor, oyuncu getirmek zor. Bence şu mevcut kısıtlamada özellikle bizim gibi bir takımın işini çok zorlaştıracak bir kural geldiğini düşünüyorum. Transfer anlamında bundan sonra işimiz çok daha zor olacak" ifadelerini kullandı.

'YENİ YABANCI KURALIYLA BURADA NE YAPACAĞIZ, NASIL BİR PLANLAMA YAPACAĞIZ, KADRO PLANLAMAMIZ NASIL OLACAK ONU HİÇ BİLMİYORUZ'

Takımda kiralık olarak forma giyen Boey ve Lang'ın durumlarıyla ilgili de konuşan tecrübeli teknik adam, "Sacha Boey ve Noa Lang tabii ki çok beğendiğimiz, çok istediğimiz ve bize de çok önemli destek vermiş oyuncular. Bu saatten sonra bu yeni yabancı kuralıyla burada yabancı sayısı 10 tane, 23 yaş üstü. Her şekilde işinizi zorlaştırıyor. Burada tercihler yapmanız gerekiyor tabii ki. İkisinin de bize çok faydası oldu. Onlar hep düşündüğümüz ve almak istediğimiz oyuncular tabii ki. Ama bu saatten sonra yeni yabancı kuralıyla burada ne yapacağız, nasıl bir planlama yapacağız, kadro planlamamız nasıl olacak onu hiç bilmiyoruz. O yüzden diyorum, işimiz çok zor. Şu anda o işin içerisinden bir türlü çıkmamız zor. Dediğim gibi, biz Şampiyonlar Ligi hedefi çizerken, kadroyu daha yukarıya götürelim, daha geliştirelim derken şu anda geçen seneki kadronun belki daha altına düşme şansımız da oluyor bu yeni kuralda. Tabii ki burada yapılacak transferler önemli. Alacağınız, bulacağınız, getirebileceğiniz oyuncular önemli. O yüzden Asprilla da kiralıktı bizde. O da bir sakatlık geçirdi. Bu oyuncular tabii ki beğendiğimiz oyuncular. Onlarla ilgili de önümüzdeki haftalarda hem onlarla hem kulüpleriyle, başkanımızla tabii ki de oturup kadro planlaması yapmamız gerekiyor hep beraber. Burada yine Abdullah Kavukçu Bey ile hep beraber bir kadro planlaması yapacağız, ona göre doğru bir şekilde karar vereceğiz" dedi.

'3-0 KAZANDIĞIMIZ DERBİ ŞAMPİYONU BELİRLEDİ'

3-0 kazandıkları Fenerbahçe derbisinin en kritik maçları olduğuna dikkat çeken Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir sürü şey sayabiliriz ama bu sene az önce de söyledim, çok uzun bir seneydi. Burada çok fazla maç oynadık. Şampiyonlar Ligi'yle birlikte çok fazla maç oynadık. Bizim için en kritik maç Fenerbahçe. 3-0 kazandığımız Fenerbahçe maçıydı bence. O gün çıktığımız, o gün kazandığımız maç bu seneki şampiyonu belirledi."

'REKORU KIRMAK İSTİYORUZ DEDİK'

Arjantinli golcü Icardi'nin menajeriyle, başkan Dursun Özbek'in bir görüşme gerçekleştireceğini ifade eden Buruk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu konuyla ilgili başkanımızla toplantımızı yaptık. Başkanımız, Icardi'nin menajeriyle bir oturacak, konuşacaklar. Tabii ki hem o tarafın istekleri önemli hem bizim başkanımızın bu konudaki düşünceleri önemli. Oturup konuştuktan sonra daha net bir şekilde olacak. Ama bizim için çok önemli, çok değerli bir oyuncu. Tabii ki Galatasaray tarihinin en önemli oyuncularından biri Icardi. Bunu böyle değerlendirmek gerekiyor. Takım kaptanlarından biri ve Galatasaray'a çok önemli bir hizmet etti ve herkes tarafından çok sevilen bir oyuncu. O yüzden en iyi şekilde başkanımız konuyu konuşacak. Bu seneyi kazandıktan sonra ilk hedefimiz, hep söyledik, hedef 27 dedik. Beş sene üst üste şampiyonluk rekoru kırmak istiyoruz dedik. Sadece buna odaklanıyoruz. Ama ben hep söylüyorum, ben Galatasaray'ın tabii ki futbolculuktan yetişmiş, o dönemde o başarıların içerisinde yer almış, futbolcu olarak yedi tane şampiyonluk kazandım. Dört de buradaki şampiyonluğu koyarsak 11 tane şampiyonluk görmüş bir evladıyım. 11 yaşında girdim bu kapıdan içeri. O yüzden burada olmak benim için çok önemli. Çünkü benim hayalim gerçekleşiyor, hayalimi yaşıyorum. O yüzden yaşayabildiğim kadar bu hayali yaşamak istiyorum. Burada tabii ki her şey Galatasaray'ın başarısı için, Galatasaray'ın geleceği için. Orada bana ne kadar görev düşerse o görev içerisinde burada olmak istiyorum. İleride de tabii ki futbolda hiçbir zaman ne olacağını bilemezsiniz. Nelere götüreceğini, nereye götüreceğini bilemezsiniz. Ama dediğim gibi ilk düşüncem, isteğim, hayalim burada yine daha nice şampiyonluklar yaşamak."

