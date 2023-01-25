Oğuzhan Uğur bile kendi ağzından çıkanlara inanamayacak! Fatih Terim için bakın neler demiş

Sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur, Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u programında ağırlayacağını açıklayan Uğur'un, yıllar önce Fatih Terim hakkında yaptığı konuşma gündeme taşındı.

OĞUZHAN UĞUR NELER DEMİŞTİ?

İşte Oğuzhan Uğur'un, Terim hakkında söyledikleri: "Fatih Terim'den bahset dedi arkadaşlarım. Bir mekan basmış ve dayak yemiş. Dayak yiyip geri kaçmış mı? Sizden duyduklarım bu. Videosu falan da varmış. Basın açıklamasında 'Mekan basmak istesem 4 kişiyle mi giderim' demiş. Dayak yiyip kaçmış mı? Ne iş yaptığını hiç anlamadım Fatih Terim'in. Türk futboluna değer katan biri olduğu söyleniyor. Ben futboldan anladığını düşünmüyorum. Bastığı mekandan dayak yiyip kaçması sizi niye şaşırtıyor? Futbol yaşamındaki felsefeyi normal hayatında da devam ettirmiş. Her milli maç öncesi demiyor mu şöyle yaparız böyle yaparız diye. Peki patlatıyorlar mı bizi? Aynı şey olmuş. Yine gitmiş ahkam kesmiş patlatmışlar. Çok garip bir adam. Bir mekan basması çok normal. Türkiye'de kimse kendi meslekleriyle anılmıyor. Sen Fatih Terim deyince benim aklıma başka şey geliyor. Fatih Terim müthiş müttefikleri olan bir ülke. Bozamazsın, kıramazsın, saldıramazsın. Basın toplantısından adam kovuyor. Yenilmişsin, eleştirileceksin tabii. Mafyacılık mı oynuyor, ne yapıyor acaba? Dayak yiyip kaçan mafyacı olur mu hiç? Basın açıklamasında ne demiş? Aileme, devletime, milletime diye konuşmuş. Zaten başına en ufak bir şey gelen niye önce bir devletine millete övgüde bulunuyor anlamıyorum."

TARAFTARDAN TEPKİ YAĞIYOR

Galatasaraylı taraftarlar, Oğuzhan Uğur için tepki dolu paylaşımlar yaptı. Pek çok taraftar, "Aynı şeyleri yüzüne de söyleyebilir misin?" yorumunu yazdı.

İşte sosyal medyadaki paylaşımlar: